Com “incerteza tarifária”, P&G deve demitir 7 mil nos próximos 2 anos

A Procter & Gamble (P&G) informou nesta quinta-feira (5/6) que deve cortar cerca de 7 mil empregos nos próximos 2 anos, o que representaria cerca de 6% de sua força de trabalho.

As projeções foram apresentadas por executivos da companhia – a maior empresa de bens e consumo do mundo – durante uma conferência promovida pelo Deutsche Bank, em Paris (França).

A medida faz parte do plano de reestruturação financeira da P&G, em meio a um cenário desafiador na demanda por seus produtos e diante de custos mais elevados por causa da “incerteza tarifária”.

Até o fim de junho do ano passado, a P&G contava com 108 mil funcionários.

Efeitos do tarifaço

A companhia vem sofrendo com os impactos do tarifaço comercial imposto pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que abalou os mercados globais e ampliou os temores de uma recessão na maior economia do mundo – os EUA são o principal mercado da P&G.

Nesta quinta-feira, o chefe de operações da P&G, Shailesh Jejurikar, classificou o cenário geopolítico global como “imprevisível”.

Estimativas da Reuters apontam que a guerra comercial deflagrada por Trump contra a China e mais de uma centena de países teria custado às empresas mais de US$ 34 bilhões, seja em vendas que não foram feitas ou em custos mais altos.