Com mais de 11 mil votantes, Sinteac realiza eleição estadual nesta sexta-feira; conheça as chapas

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre (Sinteac) realiza nesta sexta-feira (6) a eleição que definirá a nova presidência da entidade até 2029.

Duas chapas disputam o comando do maior sindicato do estado, ambas lideradas por mulheres: a atual presidente Rosana Nascimento tenta a reeleição, para o quarto mandato, com Pedro Lima como vice, enquanto Márcia Lima concorre pela oposição, ao lado da vice Solange Albuquerque. Os dois candidatos a vice são de Cruzeiro do Sul.

A votação será realizada das 8h às 17h30 nas escolas que funcionam nos turnos da manhã e da tarde. Nas instituições com aulas em três turnos, o encerramento da votação ocorrerá às 20h30.

Em Rio Branco, a sede do Sinteac, localizada na rua Marechal Theodoro, nº 747, no bairro Ipase, contará com uma urna fixa para votos de aposentados e de eleitores em trânsito. Na zona rural e em algumas regionais, a votação será realizada por meio de urnas volantes.

A apuração dos votos está prevista para iniciar às 21h, com participação de filiados de todos os municípios acreanos.