Com Marta, Seleção feminina divulga convocação para a Copa América

O técnico Arthur Elias anunciou, nesta segunda-feira (9/6), as 23 convocadas da Seleção Brasileira para a Copa América Feminina, que será disputada em Quito, no Equador. A lista conta com atletas que se destacaram nos amistosos recentes contra o Japão, como as atacantes Dudinha e Johnson.

Marta foi titular na partida contra o Japão

Jhonson fez o gol de virada

Dudinha fez um dos gols no primeiro jogo contra as japonesas.

Aos 39 anos, Marta também está convocada para a competição, que acontece entre os dias 12 de julho e 2 de agosto, na capital equatoriana.

Confira a lista de convocadas da Seleção Brasileira:

Goleiros: Lorena (KC Current-EUA), Cláudia (Fluminense) e Camila (Cruzeiro).

Zagueiros: Tarciane (Lyon-FRA), Isa Haas (Cruzeiro), Kaká (São Paulo), Mariza (Corinthians).

Laterais: Fê Palermo (Palmeiras), Antônia (Real Madrid), Yasmim (Real Madrid-ESP) e Fátima Dutra (Ferroviária).

Meias: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Racing Louisville) e Ana Vitória (Atlético de Madrid-ESP).

Atacantes: Dudinha (São Paulo), Jhonson (Corinthians), Luany (Atlético de Madrid-ESP), Marta (Orlando Pride-EUA), Gio (Atlético de Madrid), Amanda Gutierres (Palmeiras), Kerolin (Manchester City-ING) e Gabi Portilho (Gotham).

Atual campeã da Copa América com o título de 2022 e maior vencedora do torneio, a Seleção Brasileira vai tentar buscar a nona taça. A equipe de Arthur Elias está no Grupo B, ao lado Colômbia, Paraguai, Venezuela e Bolívia.