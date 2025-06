Com popularidade em queda, Lula vai a “carnaval” político na Bahia

Com a popularidade em queda, o presidente Lula decidiu também intensificar suas viagens pelo Brasil nas próximas semanas. Uma das agendas já marcadas é a ida do petista a Salvador para participar da tradicional celebração da Independência da Bahia, em 2 de julho.

Segundo apurou a coluna, Lula deve participar do tradicional desfile do Dois de Julho na capital baiana. O evento histórico, que marca a expulsão definitiva das tropas portuguesas do estado da Bahia, é comemorado com desfiles cívicos e culturais pelas ruas de Salvador.

Lula vai participar do Dois de Julho

Ele deve estar ao lado de aliados do PT

Lula deve começar mês de julho na Bahia

Lula e o governador da Bahia, Jeronimo Rodrigues

A festa também conta com a participação de políticos de toda a região Nordeste, além de representantes de diversos movimentos sociais e populares, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

A ideia de Lula para o 2 de Julho

Em 2024, Lula participou do desfile. Em seu discurso, o petista disse querer transformar a celebração da Independência do Brasil em duas datas diferentes. Ele afirmou ainda que a comemoração oficial, em 7 de Setembro, foi fruto de um “conchavão” da Coroa portuguesa.