com-principais-estrelas,-fluminense-busca-bom-resultado-no-mundial

Um dos representantes do Brasil na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o Fluminense se credenciou para a disputa da competição após conquistar o inédito título da Libertadores de 2023. O Tricolor carioca está no grupo F, ao lado de Borussia Dortmund (Alemanha), Mamelodi Sundowns (África do Sul) e Ulsan HD (Coreia do Sul).

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

O Fluminense estará na Carolina do Sul

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. 2 de 3

German Cano está garantido na competição

Buda Mendes/Getty Images 3 de 3

Ganso e Martinelli também vão defender o Tricolor no Mundial

Buda Mendes/Getty Images

Leia também

Na atual temporada, o Fluminense disputou 36 partidas, com 19 vitórias, 10 empates e sete derrotas. A equipe segue viva na Copa Sul-Americana, onde disputará as oitavas do torneio continental e vai encarar o vencedor de Bahia e América de Cali. Já na Copa do Brasil, o adversário do Flu será o Internacional. No Brasileirão, o Tricolor ocupa a 5ª posição.

Em busca da primeira taça

A última vez que o Fluminense disputou um torneio deste nível foi o Mundial de Clubes de 2023. O Tricolor entrou direto na semifinal da competição, quando eliminou o Al Ahly, do Egito. No entanto, perdeu o título para o Manchester City, ao ser derrotado por 4 x 0 na final.

Caso conquiste a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o Fluminense colocará em sua galeria de troféus a primeira taça oficial de um torneio que envolva todos os continentes do planeta.

O principal adversário, pelo menos na fase de grupos, é o Borussia Dortmund, da Alemanha. Os aurinegros já possuem um título de nível mundial. Eles venceram a Copa Intercontinental de 1997 ao derrotarem o Cruzeiro por 2 x 0 em Tóquio.

Elenco definido

Para a viagem aos Estados Unidos, local que receberá o torneio, o Fluminense deve ir com o que tem de melhor. Os principais destaques são o goleiro Fábio, o zagueiro Thiago Silva, o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Germán Cano.

Veja o elenco do Fluminense para o Mundial:

Goleiros: Fábio, Vitor Eudes, Gustavo Ramalho e Marcelo Pitaluga;

Laterais: Samuel Xavier, Guga, Fuentes e Renê;

Zagueiros: Thiago Silva, Thiago Santos, Freytes, Ignacio e Manoel;

Meias: Martinelli, Hércules, Nonato, Bernal, Wallace Davi, Ganso, Isaque, Lezcano e Lima

Atacantes: Paulo Baya, Arias, Keno, Lavega, Serna, Canobbio, Cano, Everaldo e Riquelme

Confira o calendário do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes:

1ª rodada – 17/6, 13h – Fluminense x Borussia Dortmund

2ª rodada – 21/6, 19h – Fluminense x Ulsan HD

3ª rodada – 25/6, 16h – Mamelodi Sundowns x Fluminense