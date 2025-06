Com rede hoteleira lotada durante eventos, Cruzeiro do Sul aposta na hospedagem criativa

Com o aumento expressivo do fluxo de visitantes durante eventos de grande porte em Cruzeiro do Sul, como a ExpoAcre Juruá, o Novenário de Nossa Senhora da Glória e o Festival da Farinha, a cidade vem enfrentando um desafio crescente: a superlotação da rede hoteleira. Para contornar essa situação e garantir que os turistas tenham onde se hospedar, a Prefeitura lançou o projeto Hospedagem Criativa, que visa incentivar moradores a alugarem espaços residenciais para acolher visitantes.

A iniciativa começou a receber inscrições nesta quarta-feira, 18, e segue até o dia 20 de junho. Podem participar moradores interessados em disponibilizar quartos, edículas, varandas adaptadas e até quintais com estruturas adequadas. O projeto é coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, com apoio direto do prefeito Zequinha Lima e da vice-prefeita Delcimar Leite.

Segundo a secretária de Turismo, Janaína Terças, o modelo é inspirado em experiências bem-sucedidas de cidades como Parintins (AM) e Belém (PA), que também recebem milhares de pessoas durante festas culturais e religiosas.

“Cruzeiro do Sul precisa estar preparado para acolher bem os turistas. Com o fluxo intenso, especialmente na ExpoAcre Juruá, a rede hoteleira já não consegue atender a todos. Por isso, essa alternativa de hospedagem comunitária é uma solução viável e que também gera renda extra para as famílias locais”, destacou a secretária.

A expectativa da gestão municipal é de que o projeto fortaleça o turismo local e promova um acolhimento mais humanizado e econômico, tanto para visitantes quanto para os próprios moradores. A partir das inscrições, a Secretaria irá orientar e cadastrar os anfitriões, garantindo critérios mínimos de segurança, conforto e higiene.