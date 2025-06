O presidente Luiz Inácio Lula da Silva compartilhou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (6), um vídeo marcante do primeiro dia de sua visita de Estado à França. A Torre Eiffel, símbolo máximo de Paris, foi iluminada com as cores da bandeira brasileira — verde, amarelo, azul e branco — em homenagem ao Brasil e à presença do chefe de Estado no país europeu.

A cerimônia contou com a presença do presidente francês Emmanuel Macron e da primeira-dama Brigitte Macron, que receberam Lula e Janja para assistir ao espetáculo especial. Em um momento simbólico e caloroso, Macron apresentou pessoalmente a homenagem ao casal presidencial brasileiro, destacando os vínculos históricos entre as duas nações.

Durante o vídeo, Lula agradeceu pela recepção e falou em português sobre a importância da parceria entre Brasil e França para o desenvolvimento mútuo e para a construção de um mundo mais solidário. Macron, por sua vez, expressou em francês o carinho do povo francês pelo Brasil, enfatizando os laços culturais e políticos entre os países.

A visita de Lula à França marca o fortalecimento da relação bilateral e inclui encontros oficiais, compromissos econômicos e debates sobre temas globais, como meio ambiente e desenvolvimento sustentável. A projeção da bandeira brasileira na Torre Eiffel foi o ponto alto simbólico do primeiro dia da agenda oficial.