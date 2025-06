com-xabi-alonso,-real-madrid-busca-se-reerguer-no-mundial-de-clubes

Sem nenhum título de expressão na temporada, o Real Madrid vai para a Copa do Mundo de Clubes com a vontade de ser campeão e mostrar que os resultados ruins foram apenas uma má fase. O time foi vice-campeão da La Liga e da Copa do Rey para o seu grande rival, Barcelona, e acabou sendo eliminado pelo Arsenal, nas quartas de final da Champions League.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Xabi Alonso, novo treinador do Real Madrid

Reprodução 2 de 3

Um dos destaques da equipe, Vinicius Junior

M Gracia Jimenez/Soccrates/Getty Images 3 de 3

Kylian Mbappé, artilheiro do time na temporada

Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Com um início promissor com a chegada de Kylian Mbappé e o título da Supercopa da Uefa, as expectativas estavam altas, mas as coisas não acontecerem como se esperava e o Mundial se torna mais importante para o clube.

E para ajudar nessa missão, o clube merengue se movimentou na janela. O principal reforço foi o treinador Xabi Alonso, que se destacou no trabalho com o Bayer Leverkusen e chega para substituir Carlo Ancelotti.

Além dele, outros dois jogadores também foram anunciados, o primeiro deles é o zagueiro espanhol de 20 anos, Dean Huijsen, destaque do Bournemouth e titular da seleção espanhola na final perdida da Nations League.

O outro reforço foi o lateral direito Trent Alexander-Arnold. O jogador de 26 anos veio para o Real Madrid após nove temporadas com o Liverpool, onde conquistou o mundial de clubes de 2019, contra o Flamengo.

Confira o calendário do Real Madrid na Copa do Mundo de clubes:

1ª rodada – 18/06 – 16h – Real Madrid x Al-Hilal

2ª rodada – 22/06 – 16h – Real Madrid x Pachuca

3ª rodada – 26/06 – 2h – RB Salzburg x Real Madrid