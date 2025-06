Comandante é morto a tiros durante assalto em embarcação no rio Madeira

Um crime brutal chocou a região de Porto Velho (RO) na noite de terça-feira (17). O comandante de uma embarcação de transporte de mercadorias, identificado como Edionar Medeiros de França, de 41 anos, foi assassinado a tiros durante um assalto nas proximidades da comunidade de São Miguel, próximo aos portos da Cargill e Amaggi, no rio Madeira.

Segundo a polícia, tudo indica que a ação foi realizada por piratas fluviais, grupo criminoso conhecido por atuar em assaltos a embarcações na região amazônica.

Invasão e violência

Testemunhas relataram que criminosos armados invadiram o barco por volta da noite, usando uma voadeira azul. Edionar foi brutalmente agredido com o cabo de uma arma e, após luta corporal na parte traseira da embarcação, acabou sendo alvejado por vários disparos. Seu corpo foi encontrado caído no corredor da embarcação, já sem vida.

Os bandidos fugiram levando uma lancha de cerca de 8 metros, equipada com motor de 60HP, além de mais de R$ 80 mil em espécie.

Tripulantes rendidos

O piloto da embarcação contou que estava na cabine com Edionar quando os assaltantes entraram. Após as agressões, ele tentou manobrar o barco em direção à margem, mas foi rendido por outro criminoso, que tomou o controle do veículo e efetuou disparos durante a fuga.

A tripulação foi rendida e os assaltantes vasculharam especialmente o camarote do comandante, onde acreditavam haver mais dinheiro guardado.

Suspeitas e investigações

Um dos tripulantes, inicialmente apontado como ajudante, deu informações contraditórias à Polícia Militar. Em um primeiro momento, negou conhecer os suspeitos. Mais tarde, admitiu reconhecer um deles como frequentador de um flutuante perto da ponte do rio Madeira. O homem está em liberdade condicional e não soube informar seu endereço, sendo encaminhado à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos.

Familiares de Edionar afirmaram que ele havia recebido ameaças recentemente e que havia pessoas na região com inveja de seu trabalho e conquistas.

A Polícia Civil segue investigando o caso como latrocínio (roubo seguido de morte) e busca identificar os autores do crime.

📌 Leia a matéria original em:

Rondoniagora.com

📝 Matéria redigida por ContilNet, com informações do Rondoniagora.