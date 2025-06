Comando de Fronteira do Juruá realiza solenidade de promoção de militares

Na manhã desta sexta-feira, 6 de junho de 2025, o Comando de Fronteira Juruá / 61º Batalhão de Infantaria de Selva realizou uma solenidade em homenagem às promoções de Oficiais e Praças da unidade, efetivadas em 1º de junho. O evento ocorreu nas instalações do próprio Batalhão, em Cruzeiro do Sul, e contou com a presença dos familiares dos militares promovidos.

A cerimônia teve caráter solene e simbólico, marcando não apenas o reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à Força Terrestre ao longo da carreira de cada militar, mas também a renovação dos compromissos assumidos com o Exército Brasileiro e com a Nação.

A promoção representa, além de uma conquista pessoal, o aumento das responsabilidades inerentes aos novos postos e graduações. É, portanto, um momento de celebração, mas também de reafirmação dos valores militares como a honra, a lealdade e o comprometimento com o serviço à Pátria.

O Comando de Fronteira Juruá / 61º BIS segue cumprindo seu papel institucional, valorizando seus integrantes e fortalecendo o espírito de corpo entre seus membros e suas famílias.

Veja as fotos: