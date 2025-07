Começam nesta segunda inscrições para estágio em Direito na PGE do Acre

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE/AC) abriu, nesta segunda (30), as inscrições para o 22º Processo Seletivo de Estágio em Direito, com objetivo de formar cadastro de reserva para atuação na instituição. A grande novidade desta edição é a reserva de vagas para candidatos com deficiência, baixa renda, negros, indígenas e quilombolas.

As inscrições são realizadas exclusivamente pelo site www.estagio.pge.ac.gov.br. Para os candidatos que se encaixam nas categorias com reserva de vagas, o período vai de 30 de junho a 11 de julho. Já para a ampla concorrência, as inscrições seguem de 30 de junho até 25 de julho.]

A seleção será composta por duas etapas: uma prova objetiva e uma prova discursiva, ambas com caráter eliminatório e classificatório.

Podem participar estudantes de Direito que estejam entre o 3º e o 9º semestre, devidamente matriculados em instituições de ensino conveniadas com a PGE/AC: Universidade Federal do Acre (Ufac), Uninorte, Unama, Estácio Unimeta e Anhanguera de Rio Branco.

O estágio terá duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. A carga horária será de 4 horas diárias, totalizando 20 horas semanais. O estagiário receberá uma bolsa de R$ 1.000 e um auxílio-transporte de R$ 200.

Os detalhes completos do processo seletivo estão disponíveis no Diário Oficial do Estado e no site da PGE.