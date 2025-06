Comemoração de título termina em tragédia na Índia, deixando 11 mortos e dezenas de feridos 

O que era para ser uma grande festa terminou em tragédia nesta quarta-feira (4/6), em Bengaluru, na Índia. Segundo autoridades locais, 11 pessoas morreram e pelo menos 50 ficaram feridas durante as comemorações do título do Royal Challengers, campeão da Premier League de críquete após a vitória sobre o Punjab Kings.

Milhares de torcedores se aglomeraram nas proximidades do estádio Chinnaswamy para recepcionar a equipe vencedora. No entanto, a situação saiu do controle quando parte da multidão tentou forçar a entrada no estádio, causando um tumulto de grandes proporções. O evento havia atraído um público ainda maior após o clube disponibilizar passes gratuitos pela internet.

O ministro-chefe do estado de Karnataka lamentou profundamente o ocorrido, afirmando que “em um momento de alegria, esse triste episódio jamais deveria ter acontecido”. Apesar do forte esquema de segurança, com cerca de 5 mil policiais destacados, a força de segurança não conseguiu conter a multidão descontrolada. Relatos apontam que as ambulâncias enfrentaram dificuldades para acessar o local, devido à intensa aglomeração.