Comerciante diz que situação da BR-364 aumentou o frete da farinha em mais de 40%: ‘Terrível’

O ContilNet publicou, no último domingo (22), o documentário “Estrada de Promessas: a realidade da BR-364”, que pode ser acessado no canal do YouTube. Durante viagem realizada por todo o trajeto da BR-364, a equipe conversou com políticos, populares e trabalhadores de diversas áreas que dependem da estrada para sobreviverem.

Uma dessas pessoas é Jamaira dos Santos, comerciante, que utiliza a BR-364 para transportar seus produtos para outros municípios do estado. A mulher afirma que as condições em que a estrada se encontra está longe da ideal para que consiga trabalhar.

“É algo muito complicado que nós estamos enfrentando. Para nós que somos comerciantes, a estrada é algo crucial, tudo precisa ir ou precisa vir, então é crucial que seja uma estrada uniforme, que dê pro tráfego correr normalmente”, conta.

Sobre os problemas enfrentados, ela cita um aumento considerável nos custos relacionados aos envios dos produtos, que saíram dos R$7 em períodos passados para R$10, o que representa um aumento de 42.86%.

“Se você manda um caminhão com 100 sacas já é um absurdo, esses R$3 já é uma diferença muito grande, e pra nós estarmos recebendo mercadoria tem toda essa dificuldade também, antes recebíamos mais cedo”, explicou ela, dizendo que produtos demoram mais para estarem disponíveis ao público devido aos atrasos nas entregas.

Santos faz reclamações acerca das margens de lucro dos comerciantes locais, que vem se desmanchando cada vez mais, com parte deste problema tendo influência direta das condições ruins da estrada.

“Vamos pagar mais frete, fora o imposto que tem nota fiscal, tem todo um trâmite, é muito gasto e isso só desvaloriza o nosso mercado. Isso afeta até os agricultores, porque às vezes tentamos comprar num preço melhor para vender aqui, mas com tudo o que está envolvido é um gasto muito grande”, pontuou.

Além dos grandes custos, a comerciante ressalta que a perda de produtos, também ocasionada pelas condições inadequadas da estrada, soma-se aos outros problemas enfrentados.

“Trabalhamos também com roupas de bebês, bolsas, mamadeiras, coisas que tem isopor, imagina um isopor sendo levado por essa BR? Às vezes chega aqui tudo quebrado, e não tem nem como argumentar, porque mandamos o material em perfeito estado mas muitas vezes não chega assim, então ficamos com bastante prejuízo”, pontuou.

Por fim, a comerciante fala que a reestruturação da BR-364 iria beneficiar toda a população da região, não apenas aqueles que trabalham com comércio. “Ficaria bom pra todas as partes se a BR for resolvida, já temos tantas dificuldades nas questões aéreas, na questão fluvial, então seria ótimo pra gente (…) hoje a estrada é algo terrível, algo perigoso de verdade, de noite não dá pra andar na BR, precisa ser resolvido, a gente precisa de uma atenção, de um olhar especial a gente precisa ser amparado”, concluiu, destacando que a estrada não contempla apenas Cruzeiro do Sul mas todos os municípios no entorno.