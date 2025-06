Comitê Chico Mendes sai em defesa de fiscais do ICMBio e diz que floresta ‘não será entregue a invasores’

O Comitê Chico Mendes divulgou, nesta terça-feira (10), uma nota pública em apoio às ações de fiscalização realizadas na Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes, em Xapuri (AC). A manifestação ocorre após a repercussão da Operação Sucuarana, promovida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) no Dia Mundial do Meio Ambiente (5).

A operação teve como foco combater o desmatamento ilegal e a criação irregular de gado em áreas protegidas da Amazônia. A ação ganhou destaque após a apreensão de bovinos em uma propriedade rural pertencente ao produtor Josenildo Mesquita, o que gerou reações contrárias à atuação dos fiscais.

Na nota, o Comitê afirma que fiscalizar não é violência, mas sim uma medida de proteção legal voltada à preservação da floresta e à garantia dos direitos das comunidades extrativistas. O grupo repudiou as tentativas de deslegitimar a fiscalização por meio de distorções, ameaças a servidores públicos e intimidações contra lideranças comunitárias.

“É inadmissível que representantes públicos e grupos interessados em explorar a floresta fomentem o medo e a desinformação entre os moradores da reserva, promovendo conflitos e ameaças aos defensores da Amazônia”, enfatiza o texto.

A entidade prestou solidariedade às equipes que atuam na linha de frente da preservação ambiental e declarou apoio irrestrito a lideranças comunitárias que resistem à pressão de grupos oportunistas. Um dos nomes lembrados foi o de Raimundão, liderança histórica da Resex Chico Mendes.

“Defensores e defensoras da floresta seguem ameaçados. Chico Mendes foi assassinado por lutar contra esse sistema que mata e desmata. Hoje vemos um cenário semelhante. Não nos calaremos diante dessas ameaças”, diz outro trecho do comunicado.

O Comitê também destacou que a operação visa responsabilizar invasores reincidentes que desrespeitam o Plano de Utilização da Resex e desmatam áreas além dos limites permitidos. Segundo o grupo, a firmeza na fiscalização é fundamental para a integridade de uma das unidades de conservação mais simbólicas da Amazônia.

Por fim, a nota reafirma o compromisso com o diálogo com as comunidades e a vigilância constante diante das tentativas de intimidação. “Seguiremos vigilantes, defendendo com coragem os princípios que deram origem à Reserva Extrativista Chico Mendes.”

