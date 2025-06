Como aumentar naturalmente a produção de testosterona em mulheres

Apesar de ser conhecido como um hormônio masculino, a testosterona também é essencial para a saúde das mulheres. Ela atua na regulação da libido, na manutenção da massa muscular, na disposição física e até na saúde óssea. A queda nos níveis desse hormônio pode levar a sintomas como cansaço frequente, desânimo, perda de força e diminuição do desejo sexual.

A boa notícia é que alguns hábitos e estratégias naturais podem ajudar o corpo feminino a otimizar sua produção de testosterona — sem a necessidade de reposição hormonal.

Alimentação inteligente

Alguns nutrientes são diretamente envolvidos na produção hormonal. O zinco, por exemplo, é essencial para a síntese de testosterona. Fontes como ostras, sementes de abóbora e oleaginosas são boas pedidas. A vitamina D também desempenha papel fundamental: níveis baixos desse nutriente estão associados à diminuição da testosterona. Sol e suplementação (quando necessário) fazem diferença.

Outro ponto importante é o equilíbrio no consumo de carboidratos e gorduras boas, como as encontradas no abacate, azeite de oliva e ovos. Elas participam da formação dos hormônios esteroides — grupo ao qual a testosterona pertence.

Estilo de vida e treinos

A prática regular de atividade física, especialmente exercícios de força, como a musculação, tem um impacto positivo direto na produção natural de testosterona. Além disso, dormir mal ou viver sob estresse constante eleva o cortisol, hormônio que pode inibir a produção da testosterona.

Exercícios com peso ajudam a fortalecer todo o corpo

Uso de hormônios para se dar bem na musculação foi proibido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM)

Emagrecer e ganhar músculos, tudo ao mesmo tempo, é desafiador

Os músculos precisam de descanso para crescer

Mantenha uma boa alimentação e pratique atividades físicas para elevar a qualidade de vida

Por isso, dormir bem, manejar o estresse e priorizar momentos de descanso também fazem parte da fórmula.

Suplementos aliados

Alguns suplementos têm se mostrado úteis para estimular a produção natural de testosterona em mulheres, especialmente quando usados sob orientação profissional. Entre eles:

Vitamina D3: essencial para o eixo hormonal, especialmente em mulheres com deficiência;

Zinco: mineral fundamental para a síntese de testosterona;

Feno-grego (Fenugreek): planta que pode modular hormônios e favorecer a libido;

Maca peruana: adaptógeno conhecido por equilibrar os hormônios sexuais femininos.

Cuidado com os excessos

Vale lembrar que o objetivo não é masculinizar o corpo feminino, mas restaurar um equilíbrio hormonal saudável. Por isso, é fundamental evitar o uso indiscriminado de suplementos ou hormônios sem prescrição. Um bom acompanhamento com endocrinologista e nutricionista especializado faz toda a diferença.

(*) Juliana Andrade é nutricionista formada pela UnB e pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Escreve sobre alimentação, saúde e estilo de vida