Como é a vida em Presidente Lucena, cidade de 3 mil habitantes que tem 6ª melhor qualidade de vida do Brasil

A história de Presidente Lucena remonta ao início do século XIX, quando, em 25 de julho de 1824, os primeiros imigrantes alemães da região do Hunsrück se estabeleceram na atual São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Os colonos precisaram desbravar a mata virgem da região para povoar o futuro município. O nome da cidade é em homenagem ao presidente da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul (futuro estado do RS), em 1885, Henrique Pereira de Lucena.