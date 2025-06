Como escolher a maquininha point certa para o seu perfil de vendas

Na hora de profissionalizar seu negócio, contar com uma boa maquininha de cartão pode ser o diferencial entre fechar uma venda ou perdê-la. A maquininha point se destaca como uma das opções mais práticas e versáteis do mercado, mas como saber qual modelo atende melhor ao seu perfil? Entenda os principais pontos que você deve considerar antes de fazer sua escolha.

Entenda seu volume e tipo de vendas

Antes de escolher qualquer maquininha, é essencial analisar o tipo de produto ou serviço que você oferece, além do seu volume de vendas mensal. Um vendedor ambulante com vendas pontuais durante o dia terá necessidades diferentes de uma loja física com alto movimento.

Se você faz poucas transações por dia, um modelo mais simples, leve e de baixo custo pode ser ideal. Por outro lado, se seu negócio lida com muitos pagamentos diariamente, optar por uma maquininha com maior autonomia de bateria, impressão de comprovante e conexão estável (como chip e Wi-Fi) fará toda a diferença.

Avalie as formas de conexão

Alguns modelos funcionam conectados ao celular via Bluetooth, enquanto outros operam de forma independente com chip e plano de dados próprios. A escolha aqui depende da mobilidade do seu negócio.

Quem trabalha em feiras, eventos ou faz entregas pode se beneficiar muito de uma maquininha point com chip e Wi-Fi. Já para quem atua em um ponto fixo e sempre tem um celular à disposição, os modelos com conexão via app são econômicos e eficientes.

Considere a autonomia da bateria

Negócios que funcionam durante muitas horas por dia ou que não têm acesso fácil a carregadores devem considerar modelos com longa duração de bateria. A autonomia evita paradas indesejadas e garante agilidade no atendimento.

Modelos como a Point Pro, por exemplo, oferecem baterias que suportam um dia inteiro de trabalho intenso, sendo uma boa escolha para quem não quer depender de recargas frequentes.

Impressão de comprovante: é necessária?

Nem todo cliente exige o recibo impresso, mas para alguns tipos de venda ou perfis de público, esse detalhe ainda é valorizado. Profissionais da área de serviços, como mecânicos, dentistas ou cabeleireiros, podem transmitir mais confiança ao entregar um comprovante físico.

Se você está nesse grupo, vale considerar uma maquininha que ofereça essa funcionalidade, como a Point Pro 3. Ela imprime comprovantes e ainda permite envio por SMS ou e-mail, oferecendo mais comodidade ao cliente.

Analise as taxas e o prazo de recebimento

Outro ponto determinante é o custo por transação. Compare as taxas para vendas no débito, crédito à vista e parcelado. Também verifique os prazos de recebimento: alguns modelos e planos permitem receber em 1 dia, outros em 30 dias.

Para quem precisa de capital de giro rápido, uma maquininha com opção de recebimento imediato pode ser a melhor solução, mesmo que envolva uma taxa um pouco maior. Já negócios mais estruturados podem optar por prazos maiores e taxas mais baixas.

Facilidade de uso e suporte

Modelos intuitivos e com interface simples são ideais para quem não tem familiaridade com tecnologia. Além disso, contar com um bom suporte técnico é essencial para resolver dúvidas ou problemas sem comprometer suas vendas.

As maquininhas Point têm boa reputação nesse quesito, oferecendo tutoriais, atendimento ao cliente eficiente e interface amigável, que facilita o dia a dia do vendedor.

Verifique a compatibilidade com outros serviços

Algumas maquininhas oferecem mais do que apenas pagamentos: permitem controle de estoque, emissão de relatórios, integração com sistemas de gestão e até recarga de celular. Pense no que pode agregar valor ao seu negócio.

Se você busca praticidade e ferramentas extras, esse pode ser um diferencial relevante para sua escolha.

Pense na experiência do cliente

Uma maquininha que funciona bem, realiza a transação rapidamente e oferece opções de recibo contribui para uma experiência positiva de compra. Isso fideliza clientes e transmite mais profissionalismo.

A maquininha point é pensada para facilitar tanto a vida do vendedor quanto do consumidor, com processos rápidos, seguros e eficientes, ideais para quem quer crescer no mercado.

Segurança nas transações: um ponto-chave

A segurança é uma das principais preocupações dos consumidores na hora de pagar com cartão. Por isso, é importante escolher uma maquininha que ofereça mecanismos confiáveis de proteção de dados.

As maquininhas Point contam com tecnologia de criptografia avançada, certificações exigidas pelas bandeiras e padrões de segurança reconhecidos no mercado. Isso garante que todas as transações sejam feitas com proteção total, fortalecendo a confiança do seu cliente.

Além disso, algumas oferecem autenticação por senha ou biometria para determinadas operações, o que adiciona mais uma camada de proteção.

Mobilidade e leveza: aliados de quem vende fora do ponto fixo

Se você trabalha com entregas, atendimento externo ou em locais variados, o peso e o tamanho da maquininha são detalhes que impactam diretamente na rotina. Modelos compactos e fáceis de transportar são ideais para profissionais autônomos e ambulantes.

A praticidade de uma maquininha point portátil permite atender clientes onde eles estiverem, aumentando as chances de venda e mostrando que seu negócio está pronto para se adaptar às diferentes situações do dia a dia.