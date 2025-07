Como será GTA 6? Tudo o que se sabe até agora e o que esperar do game

GTA 6 chega definitivamente em 26 de maio de 2026. Com o lançamento cada vez mais próximo, o novo título da Rockstar promete redefinir os padrões da indústria com um mundo aberto ainda mais imersivo, uma narrativa centrada no casal criminoso Jason e Lucia e muitas inovações técnicas. Assim, muitos se perguntam como vai ser GTA 6, e muitos rumores já apareceram pelo caminho.

Preço especulado de R$ 600, detalhes sobre história, personagens confirmados e outras possibilidades têm mexido com os fãs da franquia. Sendo assim, o TechTudo reuniu o que se sabe até agora de verdade e sobre GTA 6.

Em resumo

GTA 6 será lançado em 26 de maio de 2026 para PlayStation 5 , Xbox Series X e S , com versão para PC prevista para depois, seguindo o padrão dos lançamentos anteriores da Rockstar . O preço pode ser mais alto que o usual, com rumores apontando valores perto de US$ 100 (R$ 550) ou até mais.

será lançado em 26 de maio de 2026 para , e , com versão para prevista para depois, seguindo o padrão dos lançamentos anteriores da . O preço pode ser mais alto que o usual, com rumores apontando valores perto de ou até mais. O jogo se passará em Leonida , um estado fictício inspirado na Flórida , com uma versão moderna de Vice City e um mapa quase duas vezes maior que o de GTA 5 , incluindo muitas áreas urbanas, rurais e interiores acessíveis. A Rockstar pode lançar expansões que ampliem o mapa ao longo do tempo.

, um estado fictício inspirado na , com uma versão moderna de e um mapa quase duas vezes maior que o de , incluindo muitas áreas urbanas, rurais e interiores acessíveis. A pode lançar expansões que ampliem o mapa ao longo do tempo. A história gira em torno do casal criminoso Jason e Lucia, que enfrentam conspirações e gangues rivais em Leonida. O gameplay terá novidades como furtividade aprimorada, interações mais realistas com NPCs, clima dinâmico e até um sistema de relacionamento entre os protagonistas, que pode afetar o desenrolar da narrativa.

Plataformas e preço de GTA 6

O lançamento de GTA 6 estava inicialmente previsto para o final de 2025, mas foi oficialmente adiado para 26 de maio de 2026. O game chegará primeiro ao PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S. Já a versão para PC ainda não tem data definida, mas é esperada posteriormente, seguindo o padrão adotado anteriormente com GTA 5 e Red Dead Redemption 2.

Em relação ao preço oficial, especulações sugerem que, devido a seu suposto status AAAA, mundo aberto de escala inédita e recursos técnicos avançados, GTA 6 pode estabelecer um novo patamar de US$ 100 (R$ 550), apontam especialistas. Uma loja na Suíça chegou a listá-lo por 99 francos suíços (cerca de R$ 650), o que reforça rumores de que o valor base pode ultrapassar os padrões atuais. Para efeito de comparação, Borderlands 4 (também publicado pela Take-Two) será lançado em setembro por US$ 70 (ou R$ 379,90 no Brasil).

Como será o mapa de GTA 6?

GTA 6 se passará no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, com destaque para uma versão moderna de Vice City. O mapa será quase duas vezes maior que o de GTA 5, incluindo áreas pantanosas, ilhas, zonas rurais e urbanas, além de mais de 700 interiores acessíveis, segundo apontam vazamentos recentes.

De acordo com boatos, a Rockstar pode adotar um modelo semelhante ao de jogos como Fortnite, com expansões de mapa via atualizações periódicas. Isso permitiria manter o universo de Leonida em constante evolução mesmo após o lançamento, adicionando novas regiões, desafios e eventos especiais.

Como deve ser a história de GTA 6?

A história de GTA 6 teria passado por diversas reescritas ao longo dos anos. Ao menos é o que afirma o insider francês Fravilys. Versões anteriores teriam sido rejeitadas pela própria Take-Two até chegar à trama atual, que promete abordar não apenas crimes e fugas espetaculares, mas também dramas pessoais e sátiras à cultura norte-americana.

A narrativa gira em torno de Lucia Caminos e Jason Duval, um casal criminoso com uma relação intensa e complexa, aparentemente inspirada em Bonnie e Clyde. Segundo a sinopse oficial, após um golpe dar errado, eles se tornam alvo de uma grande conspiração envolvendo gangues rivais e autoridades no estado de Leonida.

Novidades de gameplay em GTA 6

Ainda são poucos os detalhes sobre a jogabilidade de GTA 6, mas a promessa é de uma série de melhorias e recursos inéditos. Vazamentos indicam a introdução de um sistema de furtividade mais elaborado, permitindo rastejar, agachar e se esconder de formas mais criativas. As interações com NPCs também teriam sido aprimoradas, lembrando o estilo mais realista de Red Dead Redemption 2.

Outros elementos incluem redes sociais in-game, maior imersão ambiental e clima dinâmico. Um rumor interessante envolve um possível sistema de relacionamento entre Jason e Lucia, no qual as escolhas e comportamentos do jogador impactam a confiança mútua do casal, afetando a narrativa e até o desfecho do jogo.

Personagens já confirmados em GTA 6

Até o momento, a Rockstar confirmou poucos personagens, com destaque para os protagonistas. Jason é um ex-militar que cresceu entre golpistas e retorna ao submundo do crime em Leonida. Lucia, por sua vez, é uma mulher latina que cresceu em Liberty City. Após sair da penitenciária determinada a mudar de vida, ela acaba se envolvendo em mais uma jornada criminosa.

Além da dupla principal, outros personagens já foram revelados. Entre eles, destacam-se Cal Hampton, um amigo conspiracionista de Jason, e Brian Heder, um veterano do tráfico que atua como seu mentor. Há ainda Raul Bautista, um ladrão de bancos experiente do qual pouco se sabe, mas que aparenta ser um possível antagonista.

Dinâmica entre Jason e Lucia

A relação entre Jason e Lucia pode ser descrita como uma versão moderna de Bonnie e Clyde, misturando romance e criminalidade. É quase certo que será possível alternar entre os dois durante as missões, ou até mesmo controlá-los simultaneamente em determinadas situações. Essa mecânica lembra o sistema de troca de personagens de GTA 5, mas com uma abordagem mais integrada.

Ainda existem rumores de que o jogo contará com um sistema de relacionamento, no qual será preciso manter a confiança entre o casal para evitar conflitos e consequências negativas. Considerando a tradição da Rockstar em explorar temas diversos, como traição e redenção, não seria surpresa se a história seguisse por esse caminho novamente.

Futuro de GTA Online

A Rockstar ainda está investindo no modo GTA Online atual, mesmo com o foco inevitável crescente em GTA 6. A mais recente expansão Money Fronts adicionou esquemas de lavagem de dinheiro com fachadas comerciais, além de um sistema que exige equilibrar atividades legais e ilegais para evitar atenção policial.

Em relação ao futuro, o que mais anima é a chance de algum tipo de suporte oficial ao GTA RP. Em 2023, a Rockstar adquiriu oficialmente a Cfx.re, equipe responsável pela plataforma FiveM. Servidores populares, como Complexo, Cidade Alta e Prodigy, foram criados com essa plataforma, antes apenas tolerada pelo estúdio.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por ContilNet.