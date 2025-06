como-usar-sal-grosso-para-se-proteger-da-inveja-no-trabalho

Quer proteger sua casa de energias pesadas e inveja? E que tal dar um “banho de descarrego” para renovar suas próprias vibrações? O sal grosso é a ferramenta ideal para esses rituais, oferecendo proteção e purificação de forma simples.

Leia também

A prática de usar sal grosso para afastar o mal e promover bem-estar é antiga e muito eficaz. Com métodos fáceis, você pode transformar a energia dos seus ambientes e do seu corpo, criando um escudo contra a negatividade do dia a dia.

Essas técnicas aproveitam a capacidade do sal de absorver e neutralizar energias densas, proporcionando uma sensação de leveza e tranquilidade. Veja como aplicar esses rituais em sua rotina para sentir a diferença no bem-estar.

Sal grosso para proteção no trabalho

Em lojas ou escritórios, um copo com sal grosso, alho e carvão absorve más energias. “Deixe em locais discretos e renove mensalmente”, recomenda Leonard, consultor esotérico do Astrocentro, em entrevista para a revista Casa e Jardim. Para limpeza geral, jogue água com sal pela casa, da parte de trás até a porta da frente, acendendo uma vela branca depois.

Continue lendo no site Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles.