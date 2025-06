Companhia Moderno de Dança apresenta espetáculo gratuito em Rio Branco

A Companhia Moderno de Dança chega a Rio Branco com o espetáculo Na Beira, nos dias 20 e 21 de junho, às 19h, no Teatro de Arena do Sesc Centro, localizado na Avenida Brasil, nº 713. A programação faz parte da turnê 2025 pelas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, dentro do Circuito Funarte de Dança Klauss Vianna 2023, com entrada totalmente gratuita.

A obra Na Beira investiga o corpo atravessado por forças poéticas invisíveis, memórias e encantamentos, revelados em cenas sensíveis construídas a partir de experiências de imersão do elenco.

Além da apresentação, a companhia promove a oficina Encantaria-Corpo, no dia 21 de junho, das 9h às 12h, também no Teatro de Arena do Sesc Centro. A atividade propõe um mergulho em experiências do movimento e do corpo, utilizando indutores imersivos aplicados na criação do espetáculo.

A programação conta ainda com um momento de intercâmbio artístico, em atividade exclusiva com o grupo acreano Nóis da Casa, promovendo trocas e diálogos com artistas locais.

Os ingressos para o espetáculo e para a oficina estão disponíveis gratuitamente pela plataforma Sympla (link na bio do perfil oficial da companhia). O projeto é realizado com apoio da Funarte, Ministério da Cultura, Governo Federal, em parceria com a Porta Azul, o Sesc Artes Cênicas e produção da @_entrecenas.