Concacaf impede que Groenlândia dispute futebol de seleções; entenda

A Concacaf, confederação responsável por regulamentar o futebol na América do Norte, América Central e Caribe, vetou que a Groenlândia passasse a disputar o futebol de seleções. O pedido da federação local foi rejeitado de forma unânime pela entidade.

Segundo informações do jornal português A Bola, a decisão foi tomada após uma avaliação minuciosa. A Concacaf teria levado em conta todos os estatutos em vigor para confirmar o parecer.

Apesar da proximidade geográfica com a América do Norte, a Groenlândia faz parte da Dinamarca. Ao todo, a ilha possui 57 mil habitantes, 76 times e mais de 5 mil jogadores federados. A situação é semelhante ao que ocorre com as Ilhas Faroe, que responde a Uefa e a Fifa.

A entidade europeia estabelece que só serão aprovados países que possuem reconhecimento das Nações Unidas, algo que não ocorre com a Groenlândia. Outro ponto levado em conta para a decisão teria sido a questão climática, já que a modalidade só pode ser disputada durante cinco meses do ano no país.