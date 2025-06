Concurso Banco do Brasil: veja o que foi cobrado no último edital

A realização de um novo concurso Banco do Brasil é aguardada com altas expectativas e os interessados devem iniciar a sua preparação o quanto antes!

Em abril de 2025, o banco enviou para todo o cadastro reserva a pesquisa de intenção para posse no cargo de Agente Tecnologia. A previsão é de que a posse ocorra em junho de 2025.

Por conta do cadastro reserva estar perto de ser zerado, a expectativa de um novo edital do Banco do Brasil aumenta ainda mais. Vale destacar que, entre o penúltimo e o último edital, a distância entre o fim do CR e novo certame foi de apenas alguns meses.

Veja, abaixo, todos os conteúdos que foram cobrados no último edital do BB, tanto de conhecimentos básicos, quanto de conhecimentos específicos para Agente Comercial e Agente de Tecnologia.

Quem vai disputar uma vaga no concurso do Banco do Brasil precisa de uma rotina de estudos organizada. Pensando nisso, o professor de Conhecimentos Bancários do Direção Concursos, Renan Duarte, preparou um cronograma de estudos para o BB.

Conteúdo do último concurso Banco do Brasil

Confira, abaixo, o conteúdo programático das provas objetivas do concurso Banco do Brasil mais recente:

Conhecimentos básicos (comum a todos os cargos)

LÍNGUA PORTUGUESA:

1 – Compreensão de textos. 2 – Ortografia oficial. 3 – Classe e emprego de palavras. 4 – Emprego do acento indicativo de crase. 5 – Sintaxe da oração e do período. 6 – Emprego dos sinais de pontuação. 7 – Concordância verbal e nominal. 8 Regência verbal e nominal. 9 – Colocação dos pronomes oblíquos átonos (próclise, mesóclise e ênclise).

LÍNGUA INGLESA:

1 – Conhecimento de um vocabulário fundamental e dos aspectos gramaticais básicos para a compreensão de textos.

MATEMÁTICA:

1 – Números inteiros, racionais e reais; problemas de contagem. 2 – Sistema legal de medidas. 3 – Razões e proporções; divisão proporcional; regras de três simples e compostas; porcentagens. 4 – Lógica proposicional. 5 – Noções de conjuntos. 6 – Relações e funções; Funções polinomiais; Funções exponenciais e logarítmicas. 7 – Matrizes. 8 – Determinantes. 9 – Sistemas lineares. 10 – Sequências. 11 – Progressões aritméticas e progressões geométricas.

ATUALIDADES DO MERCADO FINANCEIRO:

1 – Os bancos na Era Digital: Atualidade, tendências e desafios. 2 – Internet banking. 3 – Mobile banking. 4 – Open banking. 5 – Novos modelos de negócios. 6 – Fintechs, startups e big techs. 7- Sistema de bancossombra (Shadow banking). 8- Funções da moeda. 9 – O dinheiro na era digital: blockchain, bitcoin e demais criptomoedas. 10 – Marketplace. 11 – Correspondentes bancários. 12 – Arranjos de pagamentos. 13 – Sistema de pagamentos instantâneos (PIX). 14 – Segmentação e interações digitais. 15 – Transformação digital no Sistema Financeiro.

Conhecimentos específicos – Agente Comercial

MATEMÁTICA FINANCEIRA:

1 – Conceitos gerais – O conceito do valor do dinheiro no tempo; Capital, juros, taxas de juros; Capitalização, regimes de capitalização; Fluxos de caixa e diagramas de fluxo de caixa; Equivalência financeira. 2 – Juros simples – Cálculo do montante, dos juros, da taxa de juros, do principal e do prazo da operação financeira. 3 – Juros compostos – Cálculo do montante, dos juros, da taxa de juros, do principal e do prazo da operação financeira. 4 – Sistemas de amortização – Sistema price; Sistema SAC.

CONHECIMENTOS BANCÁRIOS:

1 – Sistema Financeiro Nacional: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional; Órgãos normativos e instituições supervisoras, executoras e operadoras. 2 – Mercado financeiro e seus desdobramentos (mercados monetário, de crédito, de capitais e cambial). 3 – Moeda e política monetária: Políticas monetárias convencionais e não-convencionais (Quantitative Easing); Taxa SELIC e operações compromissadas; O debate sobre os depósitos remunerados dos bancos comerciais no Banco Central do Brasil. 4- Orçamento público, títulos do Tesouro Nacional e dívida pública. 5 – Produtos Bancários: Noções de cartões de crédito e débito, crédito direto ao consumidor, crédito rural, poupança, capitalização, previdência, consórcio, investimentos e seguros. 6 – Noções de Mercado de capitais. 7 – Noções de Mercado de Câmbio: Instituições autorizadas a operar e operações básicas. 8- Regimes de taxas de câmbio fixas, flutuantes e regimes intermediários. 9 – Taxas de câmbio nominais e reais; 10 Impactos das taxas de câmbio sobre as exportações e importações. 11 – Diferencial de juros interno e externo, prêmios de risco, fluxo de capitais e seus impactos sobre as taxas de câmbio. 12 – Dinâmica do Mercado: Operações no mercado interbancário. 13 – Mercado bancário: Operações de tesouraria, varejo bancário e recuperação de crédito. 14 – Taxas de juros de curto prazo e a curva de juros; taxas de juros nominais e reais. 15 – Garantias do Sistema Financeiro Nacional: aval; fiança; penhor mercantil; alienação fiduciária; hipoteca; fianças bancárias. 16 – Crime de lavagem de dinheiro: conceito e etapas; Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 e suas alterações; Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020 e Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020 e suas alterações. 17- Autorregulação bancária e Normativos SARB. 18 – Sigilo Bancário: Lei Complementar nº 105/2001 e suas alterações. 19 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e suas alterações. 20 – Legislação anticorrupção: Lei nº 12.846/2013 e Decreto nº 11.129 de 11/07/2022. 21 – Segurança cibernética: Resolução CMN nº 4.893, de 26/02/2021. 22 – Ética aplicada: ética, moral, valores e virtudes; noções de ética empresarial e profissional. A gestão da ética nas empresas públicas e privadas. Código de Ética do Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet). 23 – Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet). 24 – ASG (Ambiental, Social e Governança): Economia Sustentável; Financiamentos; Mercado PJ.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA:

1 – Noções de sistemas operacionais – Windows 10 (32-64 bits) e ambiente Linux (SUSE SLES 15 SP2) 2 – Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office – Word, Excel e PowerPoint – versão O365). 3 – Segurança da informação: fundamentos, conceitos e mecanismos de segurança. 4 – Proteção de estações de trabalho: Controle de dispostivos USB, hardening, antimalware e firewall pessoal. 5 – Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 6 – Redes de computadores: Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. 7 – Navegador Web (Microsoft Edge versão 91 e Mozilla Firefox versão 78 ESR), busca e pesquisa na Web. 8 Correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns e wikis. 9 – Redes Sociais (Twitter, Facebook, Linkedin, WhatsApp, YouTube, Instagram e Telegram). 10 – Visão geral sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócio. 11 – Fundamentos sobre análise de dados. 12 – Conceitos de educação a distância. 13 – Conceitos de tecnologias e ferramentas multimídia, de reprodução de áudio e vídeo. 14 – Ferramentas de produtividade e trabalho a distância (Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Hangout, Google Drive e Skype).

VENDAS E NEGOCIAÇÃO:

1 – Noções de estratégia empresarial: análise de mercado, forças competitivas, imagem institucional, identidade e posicionamento 2 – Segmentação de mercado. 3 – Ações para aumentar o valor percebido pelo cliente. 4 – Gestão da experiência do cliente. 5 – Aprendizagem e sustentabilidade organizacional. 6 – Características dos serviços: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. 7 – Gestão da qualidade em serviços. 8 – Técnicas de vendas: da pré-abordagem ao pós-vendas. 9 – Noções de marketing digital: geração de leads; técnica de copywriting; gatilhos mentais; Inbound marketing. 10 – Ética e conduta profissional em vendas. 11 – Padrões de qualidade no atendimento aos clientes. 12 – Utilização de canais remotos para vendas. 13 – Comportamento do consumidor e sua relação com vendas e negociação. 14 – Política de Relacionamento com o Cliente: Resolução nº 4.949, de 30 de setembro de 2021. 15 – Resolução CMN nº 4.860, de 23 de outubro de 2020 que dispõe sobre a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 16 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência): Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. 17 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei nº 8.078/1990 (versão atualizada).