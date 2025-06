Concurso CRO tem 390 vagas com salário de até R$ 4 mil; provas em junho

O concurso CRO AC está com edital publicado. Organizado pela banca Quadrix o concurso público para ingresso no Conselho Regional de Odontologia do Acre oferta 390 vagas para nível médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam entre R$ 1.684,78 e R$ 4.011,00.

Os candidatos se inscreveram até o dia 05 de junho de 2025. Segundo o cronograma, a prova objetiva será aplicada em 22 de junho.

Concurso CRO AC: situação atual

O Conselho Regional de Odontologia do Acre está com edital publicado!

Confira o histórico atual da seleção:

16 de abril de 2025: edital publicado

edital publicado 21 de fevereiro de 2025: banca definida

Concurso CRO AC: remuneração

Confira as remunerações ofertadas pelo concurso CRO AC:

Nível Médio

Assistente Administrativo e Fiscal

Iniciais: R$ 2.021,73 + benefícios

R$ 2.021,73 + benefícios Carga horária: 40 horas semanais

Nível Técnico

Técnico em Tecnologia da informação

Iniciais: R$ 1.684,78 + benefícios

R$ 1.684,78 + benefícios Carga horária: 20 horas semanais

Nível Superior

Advogado

Iniciais: de R$ 3.144,92 + benefícios

de R$ 3.144,92 + benefícios Carga horária: 20 horas semanais

Analista Administrativo

Iniciais: de R$ 2.807,96 + benefícios

de R$ 2.807,96 + benefícios Carga horária: 40 horas semanais

Assessor de Comunicação

Iniciais: de R$ 2.246,37 + benefícios

de R$ 2.246,37 + benefícios Carga horária: 20 horas semanais

Contador

Iniciais: de R$ 4.011,00 + benefícios

de R$ 4.011,00 + benefícios Carga horária: 40 horas semanais

Benefícios

O Conselho Regional de Odontologia do Acre oferecerá aos futuros servidores os seguintes benefícios:

Vale Alimentação , no valor de R$ 525,00;

, no valor de R$ 525,00; Plano de Cargos e Salários ; e

; e Vale transporte, conforme legislação vigente

Concurso CRO AC: inscrições encerradas

Foi admitida exclusivamente a inscrição via internet, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br, no período entre os dias 16 de abril a 05 de junho de 2025.

Confira os valores de taxas de inscrição:

R$ 62,00 para os cargos de nível médio e nível técnico; e

para os cargos de nível médio e nível técnico; e R$ 65,00 para os cargos de nível superior.

Concurso CRO AC: cargos e escolaridade

O Concurso CRO AC oferta vagas de nível médio, técnico e superior para lotação em Rio Branco/AC.

Confira a seguir os cargos disponíveis e os requisitos de escolaridade para cada função.

Nível Ensino Médio

Assistente Administrativo

50 vagas

50 vagas Fiscal

50 vagas

Nível Médio/Técnico



Técnico em Tecnologia da Informação

50 vagas

Nível Superior

Advogado

50 vagas

50 vagas Analista Administrativo

50 vagas

50 vagas Assessor de Comunicação

70 vagas

70 vagas Contador

70 vagas

Lotação

As vagas são para atuação em Rio Branco, a capital do Acre.

Concurso CRO AC: Etapas de prova

O concurso CRO AC compreenderá a aplicação das seguintes fases:

prova objetiva , de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; prova discursiva , de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de nível superior;

, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de nível superior; avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior.

Último concurso CRO AC

O último concurso CRO AC foi realizado em 2019. Na ocasião foram contemplados os seguintes cargos:

Serviços Gerais (nível fundamental) – 30 vagas

Assistente Administrativo (nível médio) – 30 vagas

Auxiliar Administrativo (nível médio) – 20 vagas

Fiscal (nível médio) – 30 vagas

Técnico em Contabilidade (nível médio/técnico) – 20 vagas

Técnico em Tecnologia da Informação (nível médio/técnico) – 20 vagas

Administrador – Gerente Geral (nível superior) – 20 vagas

Analista de Compras e Licitações (nível superior) – 20 vagas

Analista Financeiro (nível superior) – 20 vagas e

Assistente Jurídico (nível superior) – 20 vagas

Resumo do concurso CRO AC