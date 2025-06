Concurso da PF: o que cai em Direito Constitucional e como se preparar para a prova

As provas do concurso da Polícia Federal 2025 estão marcadas para o dia 27 de julho, e a preparação segue a todo vapor. Um dos temas mais importantes da parte de conhecimentos jurídicos é Direito Constitucional, que mantém estrutura similar à do último concurso de 2018, com apenas uma pequena atualização: o termo “índios” foi substituído por “indígenas”.

A professora Nathália Masson, especialista na área, destaca quatro grandes tópicos que merecem atenção total dos candidatos. Confira o que estudar e como se preparar:

✅ 1. Direitos e garantias fundamentais (Art. 5º ao 17)

Esse é o tema central da disciplina. Todos os dispositivos, doutrinas e jurisprudências do STF envolvendo os direitos fundamentais precisam ser dominados. No último concurso, inclusive, algumas questões sobre esse assunto foram anuladas — o que reforça sua relevância.

✅ 2. Poder Executivo

A banca exige o estudo de temas como forma e sistema de governo, chefia de Estado e chefia de governo, além da leitura de dispositivos como os artigos 76, 84, 85 e 86 da Constituição. O enfoque aqui é mais doutrinário.

✅ 3. Defesa do Estado e das Instituições Democráticas

Apesar de o título V da Constituição abordar temas como Estado de Defesa e Forças Armadas, o edital foca exclusivamente na Segurança Pública, ou seja, artigo 144. No último concurso, o tema apareceu em duas questões da prova para Agente.

✅ 4. Ordem Social

Esse tópico costuma confundir candidatos. O edital delimita bem o conteúdo que deve ser estudado:

Art. 193 – Bases e objetivos da ordem social

Arts. 194 a 204 – Seguridade social

Art. 225 – Meio ambiente

Arts. 226 a 230 – Família, criança, adolescente e idoso

Arts. 231 e 232 – Indígenas (um dos pontos mais relevantes do tema)

Temas como educação, cultura, ciência e tecnologia estão fora do escopo exigido.

📋 Panorama do concurso PF 2025

O concurso é organizado pelo Cebraspe e oferece 1.000 vagas para cargos de nível superior. Os salários iniciais chegam a R$ 26,8 mil. Veja a distribuição:

Agente de Polícia Federal : 630 vagas

Escrivão : 160 vagas

Delegado : 120 vagas

Papiloscopista : 21 vagas

Perito Criminal Federal: 69 vagas, divididas entre 13 áreas de especialidade

As provas serão aplicadas em todas as capitais do país. Candidatos ao cargo de Delegado farão prova objetiva pela manhã e prova discursiva à tarde.

📌 Resumo rápido:

Banca : Cebraspe

Vagas : 1.000

Cargos : Agente, Escrivão, Papiloscopista, Delegado, Perito

Escolaridade : Nível superior

Salários iniciais : R$ 14,1 mil a R$ 26,8 mil

Inscrições : 26/5 a 13/6/2025

Provas : 27/7/2025

Taxas: R$ 250 (Delegado e Perito), R$ 180 (demais cargos)

Fonte original: Direção Concursos