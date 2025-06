Concurso Diplomata: últimas horas para se inscrever; inicial de R$ 22,5 mil

As inscrições do concurso Diplomata (Instituto Rio Branco) encerram nesta quarta-feira (4/6)! O certame oferta 50 vagas no cargo de terceiro-secretário da carreira de Diplomata. O salário inicial é de R$ 22.558,56.

Os interessados poderão se inscrever pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame, até as 18h deste 4 de junho de 2025. Para homologar a candidatura será necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 229,00.

Vale destacar que a taxa deve ser paga até o dia 20 de junho de 2025.

No sistema de inscrição, o candidato deverá optar pela cidade de provas e pelo idioma adicional (Língua Espanhola ou Língua Francesa) para as provas escritas da Segunda Fase.

As provas objetivas da Primeira Fase serão realizadas em todas as capitais e no Distrito Federal, no dia 20 de julho de 2025. Já a Segunda Fase, composta por provas escritas, será realizada nos dias 23, 24, 30 e 31 de agosto de 2025.

Panorama do concurso Diplomata

Organizado pelo Cebraspe, o concurso Diplomata oferta 50 vagas de nível superior no cargo de terceiro-secretário da carreira de Diplomata. O salário inicial é de R$ 22.558,56.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Ampla concorrência: 37 vagas;

Candidatos negros: 10 vagas; e

Pessoas com deficiência: 3 vagas.

Para ingresso, os candidatos deverão apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior, emitido por instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação (MEC).

Os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:

Primeira Fase: prova objetiva, de caráter eliminatório;

Segunda Fase: provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório.

A Primeira Fase será realizada em todas as capitais e no Distrito Federal, no dia 20 de julho de 2025. Já a Segunda Fase será realizada nas capitais estaduais e no Distrito Federal, desde que haja candidatos aprovados na Primeira Fase nessas cidades, nos dias 23, 24, 30 e 31 de agosto de 2025.

A prova objetiva da Primeira Fase será aplicada em dois períodos: o primeiro, iniciando-se às 9 horas e 30 minutos, com duração de 4 horas; e o segundo, iniciando-se às 15 horas, com duração de 4 horas.

