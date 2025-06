Concurso DPE RO tem gabarito preliminar divulgado; confira!

O concurso DPE RO (Defensoria Pública de Rondônia) está em andamento e a banca organizadora divulgou os gabaritos preliminares das provas objetivas, aplicadas em 1º de junho.

Os gabaritos foram disponibilizados no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), neste 4 de junho. De acordo com o edital, os interessados poderão interpor recursos no prazo de “dois dias úteis para fazê-lo, de 12h (meio dia) do primeiro dia útil após a publicação, até 11h59 (onze e cinquenta e nove) do terceiro dia útil após a publicação, contados do primeiro dia útil subsequente à publicação do gabarito oficial preliminar”.

Confira os gabaritos oficiais preliminares!

Panorama do concurso DPE RO

Organizado pela FGV, o concurso DPE RO oferta 8 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva para os cargos de Analista e Técnico, em diversas especialidades. O salário inicial é de até R$ 9.104,86.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Nível médio/técnico

Técnico Administrativo da Defensoria Pública: 2 vagas + CR

Técnico Informática: 2 vagas + CR

Técnico Contabilidade: CR

Técnico Audiovisual: CR

Técnico Artes Gráficas: 1 vaga + CR

Técnico Segurança do Trabalho: CR

Nível superior

Analista em Administração: CR

Analista Jurídico: CR

Analista Assistência Social: 1 vaga + CR

Analista Contábil: CR

Analista Psicologia: 1 vaga + CR

Analista Comunicação Social (Jornalismo): CR

Analista Comunicação Social (Publicidade e Propaganda): CR

Analista Redação: CR

Analista Pedagogia: CR

Analista de Sistemas: CR

Analista Programador: 1 vaga + CR

Analista de Redes e Comunicação de Dados: CR

Analista de Engenharia Civil: CR

Analista Engenharia Elétrica: CR

Os candidatos foram avaliados por meio das etapas seguintes:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Analista da Defensoria Pública.

Os aprovados receberão salários iniciais de R$ 3.567,95 a R$ 9.104,86, além de benefícios.

Resumo