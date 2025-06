Concurso em Rodrigues Alves tem 186 vagas com salários de até R$ 4,8 mil

A Prefeitura de Rodrigues Alves, no interior do Acre, está com inscrições abertas para um novo Processo Seletivo com 186 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 4.842,64, com jornadas que vão de 25 a 40 horas semanais. As oportunidades estão distribuídas entre as Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, com cargos para diversas áreas e perfis profissionais.

📌 Confira os principais cargos ofertados:

➤ Secretaria de Assistência Social

Assistente Social

Cuidador de Idosos

Psicólogo

Merendeira

Visitador Social

Serviços Gerais

Facilitador e Orientador Social

➤ Secretaria de Educação

Professores de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II

Nutricionista

Psicólogo

Fonoaudiólogo

Assistente Educacional

Vigia, Servente e Merendeira

➤ Secretaria de Saúde

Médico Clínico, Ginecologista, Pediatra e Ultrassonografista

Enfermeiro, Técnico em Enfermagem

Cirurgião Dentista, Fisioterapeuta, Farmacêutico

Educador Físico, Terapeuta Ocupacional

Agente Comunitário de Saúde e de Endemias

Motorista, Cozinheiro, Vigia, entre outros

🗓️ Período de inscrições

As inscrições estão abertas de 13 a 22 de junho de 2025, exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura de Rodrigues Alves, que redireciona para a plataforma da DECORP.

💸 Taxa de inscrição

R$ 35,00 a R$ 80,00

Isenção pode ser solicitada de 13 a 15 de junho de 2025

📝 Etapas da seleção

Os candidatos serão avaliados por:

Prova objetiva (prevista para 27 de julho de 2025), com questões de: Língua Portuguesa Matemática Raciocínio Lógico Ética e Integridade ESG (sustentabilidade e governança) Tecnologia e Informática Conhecimentos Gerais e Atualidades Conhecimentos Específicos

Análise curricular (avaliação de títulos e experiência)

📅 Validade do processo

O processo seletivo terá validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Os contratos firmados poderão durar até 24 meses, conforme necessidade da administração pública.

🔗 Leia o edital completo e inscreva-se no site da prefeitura:

https://rodriguesalves.ac.gov.br/

🔗 Ou acesse diretamente pela DECORP:

https://www.decorpconsultoria.com.br/

📄 Fonte: RodriguesAlves.ac.gov.br. Adaptação por ChatGPT, com os devidos créditos.