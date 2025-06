Concursos de Quadrilhas Juninas no Acre vão movimentar o Arraial Cultural 2025

O tradicional Arraial Cultural de Rio Branco 2025, promovido pelo governo do Acre, acontecerá no fim de junho, na Gameleira, com entrada gratuita. Um dos grandes destaques será o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reunirá grupos da capital e do interior em apresentações marcadas por diversidade, paixão e resistência cultural.

Segundo Lene dos Santos, presidente da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (LIQUAJAC), a expectativa é alta: “Todos os anos os grupos se superam nas apresentações, com temáticas que resgatam e engrandecem a nossa cultura”.

Grupos tradicionais como a Pega-Pega, Assanhados na Roça, Escova Elétrica, Sassaricano na Roça e Matutos na Roça já estão a todo vapor com os ensaios e prometem espetáculos de alto nível. As quadrilhas serão avaliados em cinco quesitos principais: harmonia e conjunto, coreografia, figurino junino, originalidade e casamento junino. Esses critérios ajudam a valorizar não apenas a performance no palco, mas também o cuidado com os detalhes que mantêm viva a tradição das festas juninas.

Ao longo da cobertura especial do Arraial Cultural de Rio Branco 2025, vamos apresentar as quadrilhas juninas da capital que vão disputar o Concurso Estadual, começando pelas da capital. Cada grupo traz sua identidade, coreografias marcantes e figurinos criativos, reforçando a importância da cultura popular no cenário acreano.

Junina Pega-Pega: História, inclusão e resistência cultural

A Quadrilha Junina Pega-Pega, fundada em 1996 no bairro Conquista, em Rio Branco, é a mais antiga em atividade no Acre, com 29 anos de resistência cultural, inclusão e fortalecimento da tradição junina. Reconhecida como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura e Patrimônio Cultural Imaterial do Estado, a Pega-Pega atua como importante guardiã da identidade cultural acreana.

Com uma trajetória de sucesso, o grupo acumula títulos como heptacampeã do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas e tricampeã em outras competições municipais e regionais. Além disso, já representou o Acre em sete edições do Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas, levando a cultura local a diversos palcos do Brasil.

Formada por cerca de 150 pessoas, entre jovens de bairros periféricos e profissionais de várias áreas, a Pega-Pega promove inclusão e diversidade, garantindo acessibilidade em suas apresentações com intérpretes de Libras. Para o Concurso Estadual do Arraial Cultural 2025, o grupo apresenta o espetáculo “É de Laço e de Nó”, que promete emocionar e reafirmar o compromisso com a cultura e a tradição juninas.

Assanhados na Roça: fé, arte e transformação

A Quadrilha Junina Assanhados surgiu na Comunidade Católica Nossa Senhora de Aparecida, no Bairro Boa Vista, inicialmente para animar os Arraiais da igreja, expandindo depois suas apresentações para outros locais. Em 2010, se filiou à LIQUAJAC e desde então participa ativamente do cenário junino do Acre, desenvolvendo projetos socioculturais principalmente no Bairro Plácido de Castro, onde mantém o Espaço Junino Assanhados para ensaios e oficinas, além de sua sede oficial no Bairro Boa Vista, onde produz adereços e figurinos.

Com 24 anos de história, o grupo esteve entre os cinco melhores do Acre por vários anos, destacando-se em premiações individuais nas categorias noiva, noivo e marcador, além de ter sido campeão do Arrocha Malucos Por Quadrilha. Atualmente, os ensaios acontecem de segunda a sábado, às 19h30, no Espaço Junino Assanhados, localizado na Praça Joaquim Macedo, no Bairro Plácido de Castro.

O ano de 2024 foi de transformação para o grupo, que passou de informal para pessoa jurídica, conseguindo captar recursos para a produção. Com isso, a expectativa é apresentar um espetáculo grandioso no Concurso Estadual, que integra o Arraial Cultural.

Escova Elétrica: busca pelo tetracampeonato

Criada em 1999, a Escova Elétrica ensaia na comunidade da Vila Acre e já acumula títulos importantes: tricampeã estadual, bicampeã do Sesc, campeã do Festival das Campeãs, entre outros. A companhia é formada por brincantes dos bairros Vila Acre, Santa Inês, Benfica, Santa Helena e Vila Amizade. Em 2025, o objetivo é claro: conquistar o tetracampeonato estadual.

Sassaricano na Roça: campeã nacional em 2024

A Quadrilha Junina Sassaricano na Roça foi criada em 1º de fevereiro de 2003 com o propósito de resgatar jovens em situação de vulnerabilidade social nas comunidades de Rio Branco, promovendo inclusão sociocultural por meio da cultura popular brasileira. O grupo atua como agente de transformação social, desenvolvendo oficinas e projetos em parceria com a Rede de Educação Cidadã (Recid-Acre), abordando temas como gravidez na adolescência, combate às drogas, violência sexual e meio ambiente, entre outros.

Com uma trajetória marcada por importantes conquistas, a Sassaricano na Roça já venceu diversos concursos locais e nacionais, destacando-se como a segunda melhor quadrilha do Brasil em 2010 e campeã nacional em 2024 no Concurso Nacional Arraial Brasil, realizado em Aparecida de Goiânia-GO. O grupo coleciona prêmios em festivais e circuitos juninos, reafirmando sua força e reconhecimento no cenário cultural acreano e brasileiro.

Para o Arraial Cultural 2025, a quadrilha prepara o espetáculo com o tema “Maria, Mãe da Pureza”, colocando amor, dedicação e emoção em cada ensaio. Mais do que competir, o grupo quer vivenciar e compartilhar a experiência cultural com o público, transmitindo toda a energia e significado dessa apresentação especial.

Matutos na Roça: arte que transforma

A Quadrilha Matutos na Roça foi fundada em 26 de maio de 2005 com o objetivo de resgatar jovens e fortalecer a cultura local, promovendo inclusão social e transformando participantes em artistas e cidadãos melhores. O grupo atua principalmente em sua comunidade e bairros vizinhos, unindo tradição e trabalho social.

Ao longo dos anos, a quadrilha conquistou diversos títulos importantes, incluindo sete vezes campeã do Circuito Junino de Rio Branco, três vezes campeã do Festival de Quadrilhas do SESC, duas vezes campeã do Arraial Cultural e vários outros prêmios regionais. Também participou de concursos nacionais, obtendo 5º lugar em 2010 e 9º lugar em 2013.

Os ensaios acontecem de segunda a sexta-feira, das 20h às 22h, na quadra da Família Matutos na Roça, no bairro Aeroporto Velho, com integrantes de diversos bairros. Para o Arraial Cultural 2025, o grupo tem grandes expectativas e trabalha para apresentar um espetáculo que quebre tabus e emocione a comunidade, visando superar seus resultados anteriores.

Malucos na Roça: Unidos na diferença

A Quadrilha Junina Malucos na Roça tem 25 anos de história e é conhecida pelo seu estilo único e pela frase “Se você se sente diferente, venha dançar com a gente”, que reflete sua identidade e paixão pelo São João.

O grupo acumula vários títulos, incluindo quatro campeonatos no Circuito Junino de Rio Branco e no Concurso Estadual, oito títulos no Concurso Intermunicipal e duas vitórias no Festival do SESC.

Os ensaios são realizados na Praça da Juventude, no Bairro Cidade Nova, com uma equipe especializada, e para o Arraial Cultural 2025, a Malucos na Roça promete um espetáculo emocionante para o público, reforçando sua condição de atual campeã estadual.

C. L. na Roça: Completando 30 anos de história

O Grupo Cultural Cristo Libertador na Roça foi fundado em 10 de maio de 1995 pela coordenadora Francilene (Lene) e jovens da Paróquia Cristo Libertador, com o objetivo de animar os arraiais da comunidade. Filiado à LIQUAJAC desde 2001, participa regularmente do Arraial Cultural, Festival de Quadrilhas do SESC, Circuito de Quadrilhas de Rio Branco, entre outros eventos.

Atua no bairro Boa União e adjacências, focando em crianças, jovens e adultos, promovendo inclusão social e incentivando a permanência na escola, afastando-os de situações de risco.

Entre suas conquistas estão o 5º lugar no Concurso Estadual de Quadrilhas em 2005 e o 4º lugar em 2024 com uma apresentação inspirada no filme Lisbela e o Prisioneiro. Também participa ativamente na construção de políticas culturais locais e em diversos eventos culturais e seminários relacionados à cultura caipira e quadrilhas juninas.

As quadrilhas juninas continuam sendo uma expressão cultural vibrante e fundamental para a valorização das tradições e o fortalecimento das comunidades no Acre. Cada grupo traz sua história, suas lutas e suas conquistas, mantendo viva a magia das festas de São João. Vale destacar que entramos em contato com o Grêmio Recreativo Explode Coração para obter informações sobre suas atividades e participação nos eventos, mas, até o fechamento desta matéria, não obtivemos resposta.