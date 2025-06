Concurso IBGE Temporários: FGV confirmada como banca; 9.580 vagas

Como esperado, a Fundação Getúlio Vargas foi definida como banca organizadora do concurso IBGE Temporários (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)!

Isso porque na relação de propostas, a documentação enviada pela banca consta como aceita e habilitada para organizar a seleção.

Agora, a expectativa é pela assinatura do contrato e, em seguida, a publicação do edital de abertura.

O concurso IBGE para contratação temporária ofertará 9.580 vagas de nível médio, distribuídas da seguinte forma:

Agente de Pesquisas e Mapeamento: 8.480 vagas; e

Supervisor de Coleta e Qualidade: 1.100 vagas.

A expectativa é que o certame registre cerca de 146.351 candidatos inscritos para Agente de Pesquisas e Mapeamento e 89.071 para Supervisor de Coleta e Qualidade. A previsão é que os aprovados sejam contratados em novembro de 2025, após conclusão de todas as etapas do processo seletivo.

Os aprovados receberão salários de R$ 2.676,24 para Agente de Pesquisas e R$ 3.379,00 para Supervisor, além do acréscimo de benefícios.

Como serão as provas do concurso IBGE Temporários?

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Não haverá outras fases, como avaliação de títulos ou entrevistas. O concurso será composto por:

Prova objetiva , com questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e específicos;

A taxa de inscrição será de R$ 48,92 para ambos os cargos. As provas estão previstas para aplicação em todas as capitais e no Distrito Federal.

A prova objetiva será composta por 60 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma correta. Os candidatos terão 4 horas para resolução.

As provas serão aplicadas em todos os municípios que tiverem oferta de vagas. Estima-se que cerca de 530 municípios contarão com postos para Agente de Pesquisas e Mapeamento e Supervisor de Coleta e Qualidade.

Vigência dos contratos

A vigência dos contratos será de até 30 meses (dois anos e meio), podendo ser prorrogada por justificativa técnica. Em regra, o prazo máximo é de três anos.

O presidente do IBGE, Marcio Pochmann, solicitou formalmente ao Ministério do Planejamento e Orçamento a ampliação desse prazo para cinco anos, reforçando a importância da continuidade das atividades conduzidas por servidores temporários.

Resumo do concurso IBGE Temporários