Concurso INSS: 300 vagas autorizadas para Analista

O novo concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está oficialmente autorizado pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI)!

A portaria autorizando 300 vagas de nível superior para o cargo de Analista do Seguro Social foi publicada em Diário Oficial da União nesta terça-feira (3/6). Sabe-se que serão contempladas oportunidades para, pelo menos, as seguintes especialidades:

Serviço Social

Psicologia

Terapia Ocupacional

Fisioterapia

Vale lembrar que, no dia 20 de maio, o MGI confirmou que as vagas serão contempladas na segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025), com edital previsto para julho.

Porém, no dia 22 de maio, a Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (FENASPS) protocolou ofício se mostrando contrária à adesão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao CNU 2025.

Segundo a Federação, a contratação de novos servidores para Analista, via CNU 2025, “fere diretamente o caráter técnico, específico e exclusivo das atribuições da Carreira do Seguro Social, não apenas na análise e concessão de benefícios, mas também no atendimento ao público e no manuseio de dados sensíveis de milhões de cidadãos”.

Atualmente, o INSS conta com 2.588 cargos vagos para a carreira de Analista do Seguro Social.

Confira, abaixo, publicação em Diário Oficial:

Novo CNU em 2025

A segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) foi oficialmente anunciada no dia 28 de abril.

Com a inclusão do INSS, a nova edição irá ofertar 3.652 oportunidades em 36 órgãos do Poder Executivo Federal, além de vagas em carreiras transversais, que são aquelas cujo servidor pode atuar em diversos órgãos e Ministérios.

O total de vagas será distribuído da seguinte forma:

1.172 vagas para provimento de curto prazo (todas de nível superior) – chamamento ocorrerá logo após a homologação do resultado final MGI (assistente social, médico e psicólogo): 172 Analista Técnico Administrativo (MGI): 1.000

(todas de nível superior) – chamamento ocorrerá logo após a homologação do resultado final 2.480 vagas , sendo: 1.972 de nível superior 508 de nível médio

, sendo:

O Direção Concursos obteve, com exclusividade, a informação de que a banca organizadora será definida até o dia 15 de junho, já o cronograma previsto pelo MGI aponta que a publicação do edital de abertura está prevista para o mês de julho de 2025. O período de inscrições também deve ser iniciado em julho.

A previsão é que as provas objetivas e discursivas sejam aplicadas em dias distintos:

Prova objetiva: 5 de outubro; e

5 de outubro; e Prova discursiva: 7 de dezembro.

Por fim, os resultados finais do CNU 2025 devem ser divulgados em fevereiro de 2026.

Concurso INSS: salários de Analista

De acordo com a tabela de remuneração dos servidores públicos federais, os servidores do INSS receberão o salário inicial de R$ 9.109,36, além de um auxílio alimentação no valor de R$ 1.000,00, totalizando uma remuneração inicial de R$ 10.109,36.

O salário inicial é composto pelos seguintes valores:

Vencimento básico: R$ 1.082,06

Gratificação de Atividade Executiva (GAE): R$ 1.731,30

Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS): R$ 6.296,00

Auxílio alimentação: R$ 1.000,00