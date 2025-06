Concurso PF Administrativo: confira o gabarito extraoficial para Agente Administrativo

As provas do Concurso PF Administrativo (Polícia Federal) foram aplicadas neste domingo (29 de junho de 2025) e os professores do Direção Concursos se reuniram para elaborar a correção das questões, juntamente com o gabarito extraoficial para o cargo de Agente Administrativo!

De acordo com a publicação do Cebraspe, nesta sexta-feira (20 de junho de 2025), o certame conta com a participação de 287.451 candidatos inscritos para concorrerem a uma das 100 vagas ofertadas de nível médio, que contam com o salário inicial de R$ 5.173,28.

Para conferir o gabarito extraoficial e a correção detalhada das questões para o cargo de Agente Administrativo, é necessário acessar o conteúdo disponibilizado pelo Direção Concursos.

Gabarito extraoficial do concurso PF Administrativo

Confira, abaixo, o gabarito extraoficial do concurso PF Administrativo para Agente Administrativo!

A frase da prova utilizada é:

O CAOS CRIA A VIDA, ENQUANTO A ORDEM CIRA O HÁBITO.

Língua Portuguesa

Questão 1: no primeiro período do texto, o termo “incapazes”…

Resposta: C

Questão 2: No trecho “ou chegar a conclusões após uma análise”…

Resposta: E

Questão 3: O autor do texto argumenta contra a proposta…

Resposta: E

Questão 4: É opcional o emprego do acento indicativo…

Resposta: E

Questão 5: Entende-se da leitura do texto que a criatividade…

Resposta: E

Questão 6: De acordo com o texto, muitas pessoas descreem…

Resposta: C

Questão 7: No quinto parágrafo, os termos “aquele”…

Resposta: C

Questão 8: No texto, o pensamento convergente…

Resposta: E

Questão 9: Conclui-se do texto que o Brasil…

Resposta: E

Questão 10: No primeiro período do terceiro parágrafo, a supressão da expressão…

Resposta: C

Questão 11: Na expressão “Não é toa”…

Resposta: E

Questão 12: Em “Trata-se de uma tática”…

Resposta: E

Questão 13: No último período do terceiro parágrafo, o termo “utilizadas”…

Resposta: E

Questão 14: Segundo o texto, a IA generativa…

Resposta: E

Questão 15: O verbo “induzir (terceiro período do terceiro parágrafo)…

Resposta: E

Questão 16: De acordo com o texto, os crimes cibernéticos…

Resposta: E

Questão 17: A substituição de “Isso”…

Resposta: E

Questão 18: O emprego do travessão no lugar da vírgula…

Resposta: C

Questão 19: No corpo do texto de uma correspondência oficial…

Resposta: E

Questão 20: Nas comunicações oficiais…

Resposta: E

Raciocínio Lógico – do concurso PF Administrativo

Questão 21: A proposição P é equivalente à negação de “Se não quero debate, então tenho receio de debater”

Resposta: C

Questão 22: A tabela associada à proposição P tem mais de 5 linhas.

Resposta: E

Questão 23: “Não quero debate” é condição suficiente…

Resposta: E

Questão 24: Se uma das pessoas entrevistadas…

Resposta: C

Questão 25: Conclui-se das informações…

Resposta: E

Questão 25: Pelo menos 10 entre as pessoas…

Resposta: C

Noções de Informática

Questão 41: No Windows 10, o recurso Visão de Tarefas…

Resposta: E

Questão 42: Ao se utilizar da função SOMASE…

Resposta: C

Questão 43: Considere que, em uma planilha do Excel 2019…

Resposta: C

Questão 44: Em redes de computadores, o endereço IP…

Resposta: E

Questão 45: LAN é uma rede de computadores…

Resposta: C

Questão 46: Rootkit é um conjunto de ferramentas…

Resposta: E

Questão 47: No Explorador de Arquivos do Windows 10…

Resposta: C

Questão 48: No armazenamento de dados em nuvem, a escalabilidade…

Resposta: C

Questão 49: O armazenado de dados em nuvem pública…

Resposta: E

Questão 50: Ransomware é um tipo de malware…

Resposta: E

Ética no Serviço Público

Questão 27: A moralidade é um princípio…

Resposta: C

Questão 28: A função pública é segregada da vida particular…

Resposta: E

Questão 29: Para fins de apuração do comprometimento ético…

Resposta: E

Questão 30: Advertência, suspensão e demissão…

Resposta: E

Questão 31: Ao servidor público, é defeso ser…

Resposta: C

Questão 32: O Código de Ética Profissional do Serviço Público…

Resposta: C

Questão 33: A restituição de valores de indenização pagos…

Resposta: C

Questão 34: Zelar pela Economia do material utilizado…

Resposta: C

Questão 35: A penalidade de suspensão aplicável…

Resposta: C

Questão 36: A apresentação da declaração de imposto de renda…

Resposta: C

Questão 37: A conduta de servidor público permitir, de forma dolosa…

Resposta: E

Questão 38: A ocorrência de lesão ao patrimônio público…

Resposta: E

Questão 39: A prestação de serviços, ainda que eventuais…

Resposta: C

Questão 40: A voluntariedade do agente na prática…

Resposta: C

Noções de Direito Constitucional – do concurso PF Administrativo

Questão 51: Conforme o entendimento jurisprudencial do STF…

Resposta: E

Questão 52: O Distrito Federal possui as mesmas competências legislativas…

Resposta: E

Questão 53: Norma estadual ou municipal que proíbe…

Resposta: C

Questão 54: Nos presídios, o procedimento de revista em criança…

Resposta: C

Questão 55: Compete ao presidente da República…

Resposta: E

Noções de Direito Administrativo

Questão 60: São classificados como atos de gestão…

Resposta: E

Questão 61: A criação do Departamento de Polícia Federal (DPF)…

Resposta: C

Questão 62: A contratação direto por inexigibilidade de licitação…

Resposta: C

Questão 63: É permitido ao administrador público…

Resposta: E

Questão 64: A CF adota como regra a responsabilidade civil…

Resposta: C

Questão 65: O controle legislativo sobre os atos da administração pública…

Resposta: C

Questão 66: A competência, no âmbito do processo administrativo…

Resposta: C

Questão 67: A LGPD veda o tratamento de dados pessoais…

Resposta: E

Questão 68: A motivação de uma decisão administrativa deve ser específica…

Resposta: E

Questão 69: Em decorrência do princípio da motivação…

Resposta: C

Noções de Governança Pública – do concurso PF Administrativo

Questão 70: Entre as desvantagens da departamentalização…

Resposta: C

Questão 71: Vida confortável, senso de autorrealização…

Resposta: C

Questão 72: A departamentalização funcional tem como vantagens…

Resposta: C

Questão 73: Na elaboração do planejamento estratégico…

Resposta: E

Questão 74: A geração de valor na gestão pública consiste…

Resposta: E

Questão 75: A matriz da rastreabilidade de requisitos…

Resposta: C

Questão 76: Os custos com refugos, retrabalhos e ações corretivas…

Resposta: C

Questão 77: A terceira etapa do ciclo PDCA…

Resposta: C

Questão 78: A inteligência artificial, imune às falhas de controle…

Resposta: E

Questão 79: O uso de maquetes, encenações…

Resposta: C

Noções de Gestão de Pessoas

Questão 80: A prática de treinamento e desenvolvimento

Resposta: C

Questão 81: Nos processos de recrutamento e seleção de pessoas…

Resposta: E

Questão 82: A geração de um ambiente de trabalho agradável…

Resposta: C

Questão 83: A gestão de desempenho é um processo…

Resposta: C

Questão 84: Usualmente, é adequado que as competências…

Resposta: E

Questão 85: São denominadas autodirigidas as equipes…

Resposta: E

Questão 86: O comportamento humano demonstrado no trabalho…

Resposta: C

Questão 87: No mundo contemporâneo, o ideal é a eliminação dos conflitos…

Resposta: E

Questão 88: A qualidade de vida no trabalho extrapola os aspectos…

Resposta: C

Questão 89: Na atualidade, a gestão de conhecimentos…

Resposta: E

Noções de Gestão de Contratos e Recursos Materiais – do concurso PF Administrativo

Questão 90: É vedado à administração pública federal…

Resposta: E

Questão 91: O fiscal técnico do contrato…

Resposta: C

Questão 92: As sanções a serem aplicadas pela administração…

Resposta: E

Questão 93: Em regra, os órgãos da administração pública federal…

Resposta: C

Questão 94: A planilha de custos e formação de preços…

Resposta: C

Questão 95: Os resultados da aplicação de instrumento…

Resposta: E

Questão 96: Na hipótese de recusa parcial de material…

Resposta: C

Questão 97: O método linear de depreciação…

Resposta: C

Questão 98: Itens natalinos apresentam…

Resposta: E:

Questão 99: A curva ABC utiliza valores…

Resposta: E

Legislação Aplicada à PF

Questão 100: As atividades de vigilante e de vigilante superior…

Resposta: E

Questão 101: Nas agências bancárias, durante o horário do atendimento…

Resposta: C

Questão 102: A segurança de eventos em espaço de uso comum…

Resposta: C

Questão 103: A aprovação dos modelos de uniformes adotados…

Resposta: C

Questão 104: Em condomínios edilícios…

Resposta: C

Questão 105: A prestação de serviços de segurança privada…

Resposta: E

Questão 106: É exigida autorização prévia do DPF para importação…

Resposta: E

Questão 107: O ministro de Estado da justiça e a segurança pública…

Resposta: E

Questão 108: Os recursos relativos à cobrança da taxa de controle e fiscalização…

Resposta: C

Questão 109: As instituições de ensino, públicas e privadas…

Resposta: E

Questão 110: Um inquérito policial em curso somente poderá ser avocado…

Resposta: C

Questão 111: Pessoa física que exerça atividade sujeita a controle e fiscalização…

Resposta: C

Questão 112: Quando um visto diplomático ou oficial…

Resposta: E

Questão 113: Brasileiro que se estabeleça no exterior…

Resposta: C

Questão 114: A repatriação, a deportação e a expulsão coletivas…

Resposta: C

Questão 115: Um dos princípios da política migratória brasileira…

Resposta: E

Questão 116: A expulsão é medida administrativa, e não judicial…

Resposta: C

Questão 117: Se um estrangeiro foi expulso do território brasileiro…

Resposta: E

Questão 118: Constitui crime a conduta de importar…

Resposta: C

Questão 119: No território nacional, a autorização para portar arma de fogo…

Resposta: E

Questão 120: A comercialização de munições…

Resposta: C

Panorama do concurso PF Administrativo

O edital oferta 192 vagas para cargos do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal (PECPF), distribuídas entre os cargos abaixo:

Nível médio Agente administrativo: 100 vagas;

Nível superior Administrador: 6 vagas; Assistente social: 13 vagas; Contador: 9 vagas; Enfermeiro: 3 vagas; Médico: 35 vagas; Psicólogo: 6 vagas; Farmacêutico: 2 vagas; Nutricionista: 1 vaga; Estatístico: 4 vagas; Técnico em comunicação social: 3 vagas; Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas.



As provas objetivas foram compostas por 120 questões de Certo ou Errado, no tradicional modelo de avaliação Cebraspe, em que o candidato recebe:

1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas;

1,00 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas;

0,00 ponto, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E).

Serão 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos.

Os aprovados receberão os seguintes salários iniciais:

Nível médio Agente administrativo: R$ 7.444,80

Nível superior Administrador: R$ 8.583,55 Assistente social: R$ 8.583,55 Contador: R$ 8.583,55 Enfermeiro: R$ 8.583,55 Médico (20h): R$ 7.605,31 Psicólogo: R$ 8.583,55 Farmacêutico: R$ 8.583,55 Nutricionista: R$ 8.583,55 Estatístico: R$ 11.070,93 Técnico em comunicação social: R$ 8.583,55 Técnico em assuntos educacionais: R$ 8.583,55



Resumo

Banca: Cebraspe

Vagas: 192

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Salários iniciais: até R$ 11.070,93

Inscrições: até 23/5

Taxa de inscrição: R$ 90,00 nível médio R$ 110,00 nível superior

Provas: 29/6

Edital

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet.