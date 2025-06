Concurso PF Administrativo: o que levar e o que evitar no dia da prova? Saiba tudo

As provas do Concurso da Polícia Federal – Área Administrativa serão aplicadas neste domingo, 29 de junho, e mais de 294 mil candidatos já estão se preparando. Para não correr riscos no dia da prova, confira agora o que pode e o que não pode levar, de acordo com o edital oficial.

Horários das provas (horário de Brasília):

🧑‍🎓 Cargos de nível superior

Abertura dos portões: 7h

Fechamento dos portões: 8h

Início da prova: 8h30

Duração: 4h30

📘 Cargos de nível médio

Abertura dos portões: 14h

Fechamento dos portões: 15h

Início da prova: 15h30

Duração: 4h30

✅ O que levar:

Caneta esferográfica preta , fabricada em material transparente

Documento de identidade original com foto (físico ou digital em app oficial)

Comprovante de inscrição ou de pagamento da taxa

Alimentos e bebidas (somente se estiverem em embalagens transparentes)

📌 O candidato pode levar o caderno de provas, mas apenas nos últimos 15 minutos antes do término da prova.

❌ O que NÃO pode levar:

Documentos inválidos como identidade : certidão de nascimento, CPF, título de eleitor, carteirinha de estudante, cópias ou documentos ilegíveis

Aparelhos eletrônicos : celular, smartwatch, tablet, fones de ouvido, pen drives, etc.

Acessórios : óculos escuros, boné, gorro, protetor auricular

Itens não transparentes : garrafas ou embalagens opacas

Materiais não permitidos: lápis, lapiseira, marca-texto, borracha, armas brancas (canivete, faca etc.)

🧾 Detalhes do concurso PF Administrativo

O concurso oferece 192 vagas para cargos do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal (PECPF), com salários de até R$ 11.070,93.

🔹 Nível médio

Agente Administrativo: 100 vagas – Salário: R$ 7.444,80

🔹 Nível superior

Diversos cargos como administrador, médico, contador, enfermeiro, psicólogo, entre outros, com salários entre R$ 8.583,55 e R$ 11.070,93

📝 As provas objetivas terão 120 questões de Certo ou Errado, no modelo tradicional da banca Cebraspe.

Resumo:

Banca : Cebraspe

Vagas : 192

Escolaridade : Níveis médio e superior

Salário : até R$ 11.070,93

Data da prova : 29/6

🔗 Edital completo disponível aqui

Boa prova a todos os candidatos!

🖊 Matéria adaptada pela ContilNet com informações do site oficial do Direção Concursos.