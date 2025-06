Concurso PF Administrativo tem quase 300 mil inscritos; veja a concorrência por cargo

O concurso da Polícia Federal para cargos administrativos (PF Administrativo) registrou 294.185 candidatos inscritos para 192 vagas de níveis médio e superior. As provas serão aplicadas no próximo dia 29 de junho de 2025, sob responsabilidade da banca Cebraspe.

A maior procura foi para o cargo de Agente Administrativo, de nível médio, com 287.451 inscritos. Em contraste, o cargo com menor número de concorrentes é o de Médico Psiquiatra para o Amazonas, com apenas dois inscritos.

A demanda por vaga completa pode ser acessada diretamente no site da banca organizadora, onde também está disponível o cartão de convocação com o local de prova. Para consultar, basta acessar o portal do Cebraspe e informar o CPF.

Horários de prova – dia 29 de junho

📌 Cargos de nível superior

Abertura dos portões: 7h

Fechamento dos portões: 8h

Início das provas: 8h30

Duração: 4h30

📌 Cargos de nível médio

Abertura dos portões: 14h

Fechamento dos portões: 15h

Início das provas: 15h30

Duração: 4h30

Vagas disponíveis

📍Nível médio

Agente administrativo: 100 vagas

📍Nível superior

Administrador: 6

Assistente social: 13

Contador: 9

Enfermeiro: 3

Médico: 35

Psicólogo: 6

Farmacêutico: 2

Nutricionista: 1

Estatístico: 4

Técnico em comunicação social: 3

Técnico em assuntos educacionais: 10

Como serão as provas

Todos os candidatos realizarão provas objetivas e discursivas.

📌 Objetiva:

120 questões no modelo Certo ou Errado (Cebraspe)

50 de conhecimentos básicos

70 de conhecimentos específicos

Respostas corretas valem +1, erradas -1, e sem resposta 0.

📌 Discursiva:

Redação de até 30 linhas

Tema atualidades (nível médio) ou conhecimentos específicos (nível superior)

Vale até 20 pontos

Resumo do concurso

✍️ Texto reescrito por ContilNet, com informações do Direção Concursos