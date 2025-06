Concurso PF: confira tira-dúvidas sobre o edital com mil vagas

Como realizar a inscrição para o concurso da Polícia Federal?

Para se inscrever no concurso PF, o candidato deve acessar o site do Cebraspe, organizador da seleção, e clicar em “Fazer inscrição”.

Em seguida, é necessário informar o número do CPF e a senha cadastrada. Quem ainda não possui conta no sistema deve realizar um cadastro.

Após o login, o candidato deve preencher o formulário de inscrição, escolhendo o cargo desejado e a cidade onde pretende realizar as provas, que serão aplicadas nas capitais dos estados e no Distrito Federal.

Também é obrigatório preencher o formulário socioeconômico.

Antes de finalizar, é importante conferir todas as informações fornecidas. O último passo é gerar e pagar o boleto da taxa de inscrição dentro do prazo previsto no edital.

► Veja aqui o passo a passo para se inscrever no concurso PF

Qual o valor de inscrição do concurso PF?

Após cumprir todas as etapas no site da banca organizadora, o candidato deve conferir todas as informações fornecidas. O último passo para confirmar a participação no concurso da Polícia Federal é o pagamento da taxa de inscrição.

O valor da taxa varia de acordo com o cargo escolhido, sendo:

Agente de polícia: R$180

Escrivão de polícia: R$180

Delegado de polícia: R$250

Papiloscopista: R$180

Perito Criminal Federal: R$250

O pagamento poderá ser efetuado até o dia 20 de junho.

O que é preciso para fazer concurso da Polícia Federal?

O concurso da Polícia Federal é destinado a candidatos com nível superior, podendo ser em qualquer área ou em cursos específicos, conforme o cargo pretendido.

Para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista, são aceitos diplomas em qualquer área de formação. Já para o cargo de delegado, é exigido o bacharelado em Direito, além da comprovação de, no mínimo, três anos de atividade jurídica ou policial.

No caso do perito criminal federal, é necessário possuir diploma de curso superior em áreas específicas, conforme o edital.

Além da escolaridade, é obrigatório ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria “B”.

Portanto, para participar do concurso da Polícia Federal, o candidato deve realizar a inscrição dentro do prazo e atender a todos os requisitos exigidos para a posse no cargo.

Comece sua preparação para o concurso Polícia Federal com videoaulas, questões, apostilas e muito mais. Acesse aqui!

Quanto ganha um agente da PF

Os salários pagos pela Polícia Federal são considerados atrativos. Para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista, a remuneração inicial é de R$15.164,81, valor que já inclui o auxílio-alimentação de R$1 mil.

Já para os cargos de delegado e perito criminal federal, os ganhos iniciais são de R$27.800.

A jornada de trabalho para todos os cargos é de 40 horas.

Tem concurso para PF nível médio?

Na área Policial, a Polícia Federal não possui cargos que exijam apenas o nível médio. Todas as cinco carreiras do quadro policial — agente, delegado, perito criminal, escrivão e papiloscopista — são de nível superior.

O único cargo de nível médio na PF é o de agente administrativo. Neste caso, foi publicado um edital de concurso PF Administrativo, com 100 vagas para a carreira. As inscrições, no entanto, já terminaram.

Os candidatos inscritos nesse concurso farão as provas no dia 29 de junho. Até o momento, a relação oficial de inscritos ainda não foi divulgada.

Pode se inscrever para vários cargos no concurso PF?

Apesar do concurso da Polícia Federal oferecer mais de um cargo, não é possível concorrer a mais de uma carreira.

Isso porque as provas objetivas e discursivas serão aplicadas no mesmo turno para todas as especialidades, o que impossibilita que um mesmo candidato dispute mais de um cargo no concurso.

Vagas da PF são para todos os estados?

As vagas do concurso da Polícia Federal são de abrangência nacional, ou seja, não há distribuição específica por estados ou regiões.

Onde será a lotação do concurso PF?

O edital indica que a distribuição das vagas priorizará os estados da Amazônia Legal e unidades situadas em áreas de fronteira.

A Amazônia Legal inclui nove estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Os candidatos com as melhores classificações no curso de formação profissional terão preferência na escolha do local de trabalho.

Vale destacar que, para os cargos de perito criminal nas especialidades de Medicina Legal, Genética Forense, Engenharia Ambiental e Antropologia Forense, a lotação será exclusivamente no Distrito Federal.

Como estudar para a Polícia Federal?

Restam menos de dois meses para as provas do concurso da Polícia Federal e, portanto, é importante que dar aquele gás nos estudos para não ficar para trás.

Está com dificuldades ou se sente perdido? Qconcursos Folha Dirigida tem uma série de materiais gratuitos para te ajudar na preparação para o concurso da Polícia Federal.

Veja os conteúdos abaixo e saiba como estudar de graça para a PF:

Quando será a prova do concurso da Polícia Federal (PF) 2025?

As provas objetiva e discursiva do concurso da Polícia Federal serão aplicadas no mesmo dia para todos os cargos: 27 de julho.

No entanto, os horários e formatos variarão conforme a carreira escolhida.

Para os cargos de perito criminal, escrivão, agente e papiloscopista, as provas objetiva e discursiva serão realizadas no turno da tarde, com duração total de 4 horas e 30 minutos.

Já para o cargo de delegado, a aplicação será dividida em dois turnos: a prova objetiva pela manhã, com 3 horas e 30 minutos de duração, e a prova discursiva à tarde, com 5 horas de duração.

Quais são as disciplinas da PF?

Aplicada no estilo tradicional do Cebraspe, a prova objetiva do concurso da Polícia Federal será composta por 120 itens, que deverão ser julgados como “certo” ou “errado”.

A distribuição das questões variará conforme o cargo, sendo:

► Delegado: os 120 itens serão todos voltados para Conhecimentos Específicos.

► Perito criminal: a prova será dividida em 50 itens de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.

► Agente, escrivão e papiloscopista: os itens serão organizados da seguinte forma:

Bloco I – 60 questões de Conhecimentos Básicos;

Bloco II – 36 questões de Conhecimentos Básicos;

Bloco III – 24 questões de Conhecimentos Específicos.

Delegado

Direito Administrativo

Direito Constitucional

Direitos Humanos

Direito Civil

Direito Processual Civil

Direito Empresarial

Direito Internacional Público e Cooperação Internacional

Direito Penal

Direito Processual Penal

Criminologia

Direito Previdenciário

Direito Financeiro e Tributário

Direito Ambiental

Perito Criminal

Conhecimentos Básicos a todas as áreas

Língua Portuguesa

Informática

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Penal e de Direito Processual Penal

Noções de Criminalística

Direitos Humanos

Raciocínio Lógico

Conhecimentos Específicos variáveis por cargo

Escrivão

Bloco I

Língua Portuguesa

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Penal e de Direito Processual Penal

Direitos Humanos

Legislação Especial

Estatística

Raciocínio Lógico

Bloco II

Informática

Bloco III

Contabilidade Geral

Arquivologia

Agente de Polícia Federal

Bloco I

Língua Portuguesa

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Penal e de Direito Processual Penal

Direitos Humanos

Legislação Especial

Estatística

Raciocínio Lógico

Bloco II

Informática

Bloco III

Contabilidade Geral

Papiloscopista

Bloco I

Língua Portuguesa

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Penal e de Direito Processual Penal

Direitos Humanos

Legislação Especial

Estatística

Raciocínio Lógico

Bloco II

Informática

Bloco III