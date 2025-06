Concurso PF: inscrições seguem abertas até esta semana; 1.000 vagas e até R$ 26 mil

As inscrições do concurso PF (Polícia Federal) seguem abertas, mas os interessados nesta oportunidade devem ficar atentos, já que esta é a última semana para confirmar as candidaturas!

As inscrições serão aceitas no site da banca Cebraspe somente até as 18 horas da próxima sexta-feira, 13 de junho de 2025 (horário de Brasília/DF). Para homologar a candidatura, é necessário efetuar o pagamento das seguintes taxas:

Delegado e Perito Criminal Federal: R$ 250,00

Escrivão, Agente e Papiloscopista: R$ 180,00

As provas, por sua vez, serão aplicadas em 27 de julho, nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal.

Inscreva-se o concurso PF!

Panorama do concurso PF

O certame oferta 1.000 vagas de nível superior para Delegado, Perito Criminal, Agente, Escrivão e Papiloscopista.

As oportunidades serão distribuídas da seguinte forma:

Agente de Polícia Federal: 630 vagas;

Escrivão de Polícia Federal: 160 vagas;

Delegado de Polícia Federal: 120 vagas;

Papiloscopista Policial Federal: 21 vagas;

Perito Criminal Federal Área 1: Contábil Financeira: 16 vagas; Área 2: Engenharia Elétrica/Eletrônica: 1 vaga; Área 3: Informática Forense: 24 vagas; Área 5: Geologia Forense: 5 vagas; Área 7: Engenharia Civil: 2 vagas; Área 11: Engenharia Cartográfica: 1 vaga; Área 12: Medicina Legal: 1 vaga; Área 16: Física Forense: 1 vaga; Área 17: Engenharia de Minas: 1 vaga; Área 19: Genética Forense: 1 vaga; Área 20: Engenharia Ambiental: 1 vaga; Área 21: Antropologia Forense: 1 vaga; Área 22: Meio Ambiente: 14 vagas.



Os aprovados receberão os seguintes salários iniciais:

Delegado da Polícia Federal: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal: R$ 26.800,00

Agente da Polícia Federal: R$ 14.164,81

Escrivão da Polícia Federal: R$ 14.164,81

Papiloscopista da Polícia Federal: R$ 14.164,81

Os subsídios dos cargos acima podem ser acrescidos das seguintes verbas indenizatórias, conforme o caso:

Auxílio-saúde;

Auxílio-alimentação;

Assistência Pré-escolar para dependentes até 6 anos incompletos;

Adicional de fronteira.

Resumo