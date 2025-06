Concurso PF: últimas horas para se inscrever; 1.000 vagas

Após terem sido prorrogadas na última sexta-feira (13/6), as inscrições do concurso PF (Polícia Federal) encerram neste 17 de junho! O certame oferta 1.000 vagas para as carreiras de Agente, Perito Criminal, Escrivão, Papiloscopista e Delegado. O salário inicial é de até R$ 26,8 mil.

Os interessados poderão se inscrever pelo site do Cebraspe, banca organizadora do concurso, até as 18h desta terça-feira, 17 de junho de 2025.

Para homologar a candidatura, é necessário efetuar o pagamento das seguintes taxas:

Delegado e Perito Criminal Federal: R$ 250,00

Escrivão, Agente e Papiloscopista: R$ 180,00

A data limite de pagamento da taxa de inscrição permanece 20 de junho de 2025.

Vale lembrar que os candidatos deverão verificar, pelo site da banca, das 10 horas do dia 18 de junho até as 18 horas do dia 19 de junho de 2025, se a foto encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas no sistema de inscrição e, portanto, foi acatada. Caso não tenha sido reconhecida, o candidato poderá realizar, no período acima mencionado, novo envio de uma foto que atenda às determinações do sistema.

As provas serão realizadas nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal, no dia 27 de julho.

Panorama do concurso PF

Organizado pelo Cebraspe, o concurso PF oferta 1.000 vagas para as carreiras de Agente, Perito Criminal, Escrivão, Papiloscopista e Delegado. O salário inicial é de até R$ 26,8 mil.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Agente de Polícia Federal: 630 vagas;

Escrivão de Polícia Federal: 160 vagas;

Delegado de Polícia Federal: 120 vagas;

Papiloscopista Policial Federal: 21 vagas;

Perito Criminal Federal Área 1: Contábil Financeira: 16 vagas; Área 2: Engenharia Elétrica/Eletrônica: 1 vaga; Área 3: Informática Forense: 24 vagas; Área 5: Geologia Forense: 5 vagas; Área 7: Engenharia Civil: 2 vagas; Área 11: Engenharia Cartográfica: 1 vaga; Área 12: Medicina Legal: 1 vaga; Área 16: Física Forense: 1 vaga; Área 17: Engenharia de Minas: 1 vaga; Área 19: Genética Forense: 1 vaga; Área 20: Engenharia Ambiental: 1 vaga; Área 21: Antropologia Forense: 1 vaga; Área 22: Meio Ambiente: 14 vagas.



Os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:

Prova objetiva, para todos os cargos;

Prova discursiva, para todos os cargos;

Teste de Aptidão Física, para todos os cargos;

Avaliação Médica, para todos os cargos;

Prova Oral, para o cargo de Delegado;

Avaliação Psicológica (primeiro momento), para todos os cargos;

Avaliação de Títulos, para todos os cargos;

Investigação Social, para todos os cargos.

Para o cargo de Delegado de Polícia Federal, as provas deverão, necessariamente, ser realizadas em dois turnos, conforme o disposto a seguir:

Período da manhã: Prova objetiva;

Período da tarde: Prova discursiva.

