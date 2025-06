Concurso PRF: autorização para novo edital é solicitada; 263 vagas!

A Polícia Rodoviária Federal solicitou autorização para realização de um novo concurso PRF para o cargo de Policial Rodoviário Federal!

O ofício foi enviado à ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, no final de maio e solicita autorização para 263 cargos que estão vagos.

O Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encaminha pedido de autorização para realização de concurso público destinado ao provimento do total de 263 (duzentos e sessenta e três) cargos de policial rodoviário federal, a fim de atingir o efetivo legal de 13.098 (treze mil e noventa e oito) policiais rodoviários federais, com nomeação em julho de 2026.

Segundo os documentos apresentados, o salário inicial do cargo é de R$ 12.253,84, o que gera um impacto orçamentário anualizado de R$ 3.222.759,92, conforme trecho abaixo:

Importante ressaltar que ainda trata-se apenas de pedido de autorização para a realização do certame.

Confira a minuta de ofício na íntegra!

Concurso PRF – PEC da Segurança Pública

No final de abril, o presidente Lula encaminhou o Projeto de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública ao Congresso Nacional.

A proposta pretende conferir o status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), alterando os artigos 21, 22, 23 e 24 e 144 da Constituição que, dentre as diversas mudanças, atualizará as competências da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

Agora, a PEC vai tramitar nas duas Casas Legislativas — Câmara e Senado Federal —, separadamente. O presidente da Casa Legislativa informou que dará prioridade absoluta à tramitação da PEC, destacando que a segurança pública é atualmente a maior demanda da sociedade brasileira.

Atualizações nas atribuições da PRF e PF

De acordo com o MJSP, a Proposta de Emenda à Constituição da Segurança Pública pretende atualizar as atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, além da inclusão das Guardas Municipais no artigo 144.

O material deseja que a União replique o modelo dos Estados e do Distrito Federal, de duas forças policiais com funções distintas. Nos Estados e DF, a polícia judiciária é atribuída à Polícia Civil e a polícia ostensiva à Polícia Militar.

No âmbito da União, não há policiamento ostensivo, somente a judiciária, que é feita pela Polícia Federal. Com isso, a minuta da PEC da Segurança Pública cita a criação da Polícia Viária Federal, que substituirá a PRF.

A Polícia Viária Federal terá as seguintes atribuições:

Realizar o policiamento em rodovias, ferrovias e hidrovias federais

Prestar auxílio às forças de segurança dos demais entes federados quando requisitado

Em relação à Polícia Federal, a minuta acrescenta a atribuição de apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União em matas, florestas, áreas de preservação, ou unidades de conservação.

Polícia Viária Federal substituirá PRF

De acordo com o Artigo 2° da Minuta da PEC da Segurança Pública, o quadro de servidores da Polícia Viária Federal (PVR) será preenchido por meio de concurso público e de transformação dos cargos da Polícia Rodoviária Federal, sem prejuízo dos vencimentos e das vantagens da carreira.

Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, a PVR realizará o policiamento ostensivo em rodovias, ferrovias e hidrovias federais. Na ocasião, o ministro pontuou que a PVR não irá exercer atividades da polícia judiciária e procederá à apuração de infrações penais, já que é uma competência exclusiva da Polícia Federal (PF) e das polícias civis.

Resumo do concurso PRF