Concurso público: veja 19 editais que ainda podem sair até o fim de junho

Junho ainda promete boas notícias para quem sonha com a carreira pública. Pelo menos 19 concursos públicos estão com editais previstos para publicação até o final do mês, muitos deles já com banca organizadora contratada, o que indica que os certames estão em estágio avançado.

Há vagas para áreas administrativas, policiais, fiscais, tribunais e outras, com salários iniciais que podem chegar a R$ 27.500,00. O levantamento foi feito pelo portal Direção Concursos, que mapeou os concursos mais esperados deste ciclo.

Confira a lista completa dividida por áreas:

📊 Área de Controle e Fiscal

Tribunal de Contas da União (TCU) Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE RS) Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE RJ) Secretaria da Fazenda de Sergipe (Sefaz SE)

🗂️ Área Administrativa

Concurso Nacional Unificado (CNU) IBGE – Temporários Conselho Regional de Medicina do DF (CRM-DF) Instituto-Geral de Perícias do RS (IGP RS) Departamento Geral de Ações Socioeducativas do RJ (Degase RJ) Goiás Fomento

🚓 Área Policial

Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Polícia Militar do Amapá (PM AP) Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PC RS) Polícia Civil do Piauí (PC PI) Polícia Penal da Paraíba

⚖️ Área de Tribunais

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ PE) Tribunal de Justiça do Pará (TJ PA) Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ RJ)

💡 Dica para concurseiros

Se você está se preparando para algum desses concursos, aproveite os conteúdos gratuitos que diversas plataformas oferecem, como simulados, e-books e aulas comentadas.

Fique atento aos sites das bancas organizadoras e dos órgãos oficiais, pois muitos editais devem ser lançados nos próximos dias de junho.

✍️ Matéria redigida por ContilNet, com informações do Direção Concursos. Fonte original: https://direcaoconcursos.com.br/