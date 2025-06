Concurso TCU: inscrições encerram nesta terça-feira; inicial de R$ 15 mil

As inscrições do concurso TCU (Tribunal de Contas da União) encerram nesta terça-feira (17/6)! O certame oferta 40 vagas imediatas, além de 20 oportunidades em cadastro reserva para o cargo de Técnico Federal de Controle Externo, que exige nível médio de formação. O salário inicial é de R$ 15.128,26.

Os interessados poderão se inscrever pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame, até as 18h deste 17 de junho de 2025. Para homologar a candidatura será necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 70,00.

Vale destacar que a taxa de participação deve ser paga até o dia 20 de junho.

Já as provas objetivas e discursiva serão realizadas em Brasília/DF, no dia 3 de agosto de 2025, nos turnos abaixo:

Manhã: prova objetiva

Tarde: prova discursiva

Panorama do concurso TCU

Organizado pelo Cebraspe, o concurso TCU oferta 40 vagas imediatas, além de 20 oportunidades em cadastro reserva para o cargo de Técnico Federal de Controle Externo, que exige nível médio de formação. O salário inicial é de R$ 15.128,26.

Os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:

Primeira etapa: provas objetivas e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório;

Segunda etapa: programa de formação, de caráter eliminatório.



As provas serão realizadas em Brasília/DF, no dia 3 de agosto de 2025, nos turnos seguintes:

Manhã: prova objetiva

Tarde: prova discursiva

As provas objetivas terão a duração de 3 horas e 30 minutos e a prova discursiva terá a duração de 2 horas e 30 minutos.

Resumo