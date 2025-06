Concurso TRF1 Juiz terá provas neste domingo; 3.438 inscritos

As provas do concurso TRF 1 Juiz serão aplicadas no dia 15 de junho de 2025. Os candidatos já podem fazer a consulta aos locais de prova na página do concurso: https://conhecimento.fgv.br/concursos/trf1juiz25.

O concurso do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região oferta de 50 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Foram contabilizados 3.438 candidatos inscritos.

A remuneração inicial para o cargo de magistrado no TRF 1 é de R$ 37.765,55, acrescida de benefícios.

Concurso TRF1 Juiz: situação atual

Confira abaixo o histórico:

Seleção Magistratura TRF1 2024

Concurso TRF1 Juiz: remuneração e benefícios

Quanto ganha um juiz federal do TRF1? Conforme informa o Portal da Transparência do TRF 1, os subsídios ofertados para magistratura são:

Tabela de Subsídio dos Juízes Federais de Primeiro e Segundo Graus Cargo Subsídio Juízes dos Tribunais Regionais Federais R$ 41.845,49 Juízes Federais R$ 39.753,21 Juízes Federais Substitutos R$ 37.765,55 Concurso TRF1 Juiz: valores da carreira

VIGÊNCIA: 1º de fevereiro de 2025.

Benefícios

Além do subsídio, o magistrado pode receber ainda benefícios adicionais previstos em legislação institucional e/ou estadual. Conheça:

Auxílio-alimentação sendo R$ 1.784,42

Assistência Pré-Escolar de R$ 1.235,77

Auxílio-Natalidade sendo R$ 718,58

Auxílio-Saúde de R$ 579,39

Os dados acima são de fevereiro de 2025.

Concurso TRF1 Juiz: inscrição

As inscrições foram feitas entre as datas de 17 de março de 2025 e 16 de abril de 2025, exclusivamente pela internet, por meio do site: https://conhecimento.fgv.br/concursos/trf1juiz25.

A taxa de inscrição custou R$ 120,00.

Isenção da Taxa de Inscrição

Para solicitar a isenção, o candidato teve que se enquadrar em uma das seguintes condições:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;

Comprovação de que é membro de uma família com renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo, conforme a regulamentação do Governo Federal para o Cadastro Único;

Ser doador de medula óssea.

Concurso TRF1 Juiz: cargos e vagas

São oferecidas 50 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.

Cargos vagos

Atualmente, há diversas vacâncias. Veja abaixo o detalhamento:

CARGOS VAGOS Desembargador 0 Juiz de Tribunal Regional 0 Juiz Federal 8 Juiz de Direito 0 Juiz Substituto 49 Juiz Classista de Primeira Instância 0 TOTAL 57 Concurso TRF1 Juiz: relação de vacâncias.

Data de referência: dezembro de 2024. Não há ainda dados de 2025.

Concurso TRF1 Juiz: carreira

Confira abaixo as exigências para ingresso na carreira.

Requisitos

ser bacharel em Direito há 3 anos , no mínimo, por instituição de ensino superior, oficial ou reconhecida, com diploma registrado no Ministério da Educação – MEC;

, no mínimo, por instituição de ensino superior, oficial ou reconhecida, com diploma registrado no Ministério da Educação – MEC; ter, na ocasião da inscrição definitiva, 3 anos de atividade jurídica, exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito, na forma definida no artigo 93,I, da Constituição Federal, e na Resolução n.º 75, de 12/05/2009, do Conselho Nacional de Justiça, comprovada por intermédio de documentos e certidões e outras exigências.

Concurso TRF1 Juiz: etapas de provas

A seleção oferta apenas uma vaga imediata com formação de cadastro de reserva.

Veja abaixo etapas e avaliações do edital de 2025.

Primeira Etapa – Prova Objetiva Seletiva, de caráter eliminatório e classificatório; Segunda Etapa – Provas Escritas (Discursiva e Prática de Sentenças), de caráter eliminatório e classificatório; Terceira Etapa – com as seguintes fases, de caráter eliminatório: Inscrição definitiva;

Sindicância da vida pregressa e investigação social;

Exame de sanidade física e mental;

Exame psicotécnico. Quarta Etapa – Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório; Quinta Etapa – Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.

Prova objetiva

A Prova Objetiva será realizada no dia 15 de junho de 2025, das 13h às 18h (horário de Brasília), com duração de 5 horas.

A prova ocorrerá nas seguintes cidades: Belém/PA, Boa Vista/RR, Brasília/DF, Cuiabá/MT, Goiânia/GO, Macapá/AP, Manaus/AM, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Rio Branco/AC, Salvador/BA, São Luís/MA, e Teresina/PI. Serão 100 questões de múltipla escolha divididas em 3 blocos:

Bloco I: 40 questões de Direito Constitucional, Direito Previdenciário, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor;

40 questões de Direito Constitucional, Direito Previdenciário, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Econômico e de Proteção ao Consumidor; Bloco II: 30 questões de Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito Financeiro e Tributário;

30 questões de Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito Financeiro e Tributário; Bloco III: 30 questões de Direito Administrativo, Direito Ambiental, Direito Internacional Público e Privado, Noções gerais de Direito e formação humanística, Direitos Humanos.

Provas escritas

A segunda etapa será composta por provas discursiva e prática:

Prova Discursiva: consiste em uma dissertação (até 6 pontos) e 2 ou 4 questões específicas (até 2,5 pontos cada).

consiste em uma dissertação (até 6 pontos) e 2 ou 4 questões específicas (até 2,5 pontos cada). Prova Prática: o candidato deverá elaborar duas sentenças, uma criminal e uma civil. A média das notas das sentenças será a nota final dessa etapa.

Datas:

Prova Prática de Sentença Criminal: 23 de agosto de 2025, das 15h às 20h.

23 de agosto de 2025, das 15h às 20h. Prova Discursiva: 24 de agosto de 2025, das 8h às 12h.

24 de agosto de 2025, das 8h às 12h. Prova Prática de Sentença Civil: 24 de agosto de 2025, das 15h às 20h.

Inscrição definitiva

Os candidatos deverão passar por exames de saúde e psicotécnico, com custos arcados pelo próprio candidato. O exame de saúde avalia as condições físicas e mentais, enquanto o psicotécnico avalia o perfil psicológico, realizados por profissionais indicados pelo tribunal.

Após os exames, será realizada uma sindicância da vida pregressa e investigação social para verificar a idoneidade moral e profissional do candidato.

Prova oral

A Prova Oral será realizada em sessão pública, com temas do conteúdo programático sorteados previamente. A arguição será avaliada em até 10 pontos e abordará o domínio do conhecimento jurídico, a argumentação e o uso correto do vernáculo. Não haverá segunda chamada.

Avaliação de títulos

A avaliação de títulos será feita no momento da inscrição definitiva. Serão pontuados cargos públicos, magistério superior, advocacia, pós-graduação, publicações e outras qualificações. A pontuação varia conforme o tipo de título e o tempo de experiência.

Todos os títulos devem ser comprovados no momento da inscrição, não sendo concedido prazo adicional para apresentação.

Último concurso TRF1 Juiz

O edital anterior, publicado em 2023, ofereceu vagas para ingresso na carreira e contou com 6.915 inscritos. A organização foi feita pela Fundação Getúlio Vargas.

Resumo do concurso TRF1 Juiz