Concurso TSE Unificado: resultado do desempate para Analista sai nesta terça-feira

Candidatos ao cargo de Analista Judiciário no concurso TSE Unificado poderão conferir o resultado provisório do desempate das notas nesta terça-feira (24/6). A informação foi confirmada pela comissão organizadora, que divulgará os resultados no site oficial do Cebraspe e no Diário Oficial da União.

A expectativa cresce entre os concurseiros, especialmente após a aprovação do Projeto de Lei 4/24 na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, que autoriza a criação de 474 cargos efetivos para o reforço no Judiciário Eleitoral:

232 vagas para Analista Judiciário

242 vagas para Técnico Judiciário

A justificativa da proposta é o aumento no número de eleitores, candidaturas e processos judiciais e extrajudiciais em anos eleitorais — como 2024.

Entenda o concurso TSE Unificado

Organizado pelo Cebraspe, o concurso oferece 412 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de nível superior, distribuídos entre Analista e Técnico Judiciário, em diversas especialidades.

📌 Confira a distribuição de vagas no edital completo:

Técnico Judiciário:

Área Administrativa: 208 + CR

Agente da Polícia Judicial: 9 + CR

Programação de Sistemas: 69 + CR

Analista Judiciário:

Área Administrativa: 12 + CR

Área Judiciária: 41 + CR

Diversas especialidades em apoio técnico (TI, Contabilidade, Psicologia, Engenharia, Serviço Social, Medicina, entre outras)

Salários atualizados:

💰 Técnico Judiciário: R$ 8.529,65

💰 Técnico – Polícia Judicial: R$ 9.773,56

💰 Analista Judiciário: R$ 13.994,78

Etapas do concurso

📝 Provas objetivas: eliminatórias e classificatórias para todos os cargos

✍️ Prova discursiva: apenas para Analista Judiciário

🏃 Teste de aptidão física: exclusivo para Técnico – Polícia Judicial

📄 Avaliação de títulos: apenas para Analista Judiciário

As provas objetivas e discursivas foram aplicadas em 8 de dezembro de 2024, em todas as capitais do país e no Distrito Federal.

📅 O resultado final para Técnico Judiciário foi homologado em 26 de maio. Já o resultado final da avaliação de títulos para Analista Judiciário, assim como a convocação para envio de documentos para desempate, foi publicado em 9 de junho.

Resumo do concurso:

Banca : Cebraspe

Vagas : 412 + cadastro reserva

Cargos : Técnico e Analista Judiciário

Escolaridade : Nível superior

Salário inicial : até R$ 13.994,78

📄 Edital completo – clique aqui

✍️ Matéria redigida por ContilNet, com informações do Direção Concursos.