Condenada mulher por deixar criança de 3 anos morrer de fome e sede

A Justiça de Caçapava, no interior de São Paulo, condenou a 16 anos de prisão em regime fechado, na quinta-feira (5/6), uma mulher a morte de uma criança, de 3 anos, por deixá-la sem alimentação.

No estômago e na bexiga da menina — que era sobrinha-neta da ré — não foi encontrado conteúdo alimentar ou urinário, configurando quadro de desnutrição grave.

A denúncia foi feita pelo promotor Tiago Oliveira Prates da Fonseca, do Ministério Público de São Paulo (MPSP). Já no plenário do júri, o promotor Jairo Moura da Silva convenceu os jurados de que a mulher deixou a criança passar fome e sede.

A sentença atestou a prática de homicídio com as qualificadoras de meio cruel e impossibilidade de defesa.