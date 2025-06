Condenada pelo STF, Zambelli conseguiu R$ 285 mil em doações antes de deixar o país

Carla Zambelli (PL-SP) foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão e perdeu seu cargo. Antes de deixar o Brasil, no entanto, a deputada federal arrecadou R$285 mil por meio de doações via Pix. O valor, segundo ela, seria destinado ao pagamento das mais de 20 ações que responde na Justiça.

“Escrevo com os olhos marejados e o coração profundamente tocado pela generosidade e o apoio que tenho recebido. Já conseguimos arrecadar R$285 mil nessa campanha tão necessária para o pagamento das multas injustas e completamente desproporcionais”, escreveu ela nas redes sociais. Inclusive, no perfil do Instagram, a deputada deixa a chave Pix na bio para quem quiser fazer uma doação para ela.

Na manhã de terça-feira (03/05), Zambelli anunciou que deixou o país para buscar tratamento médico e informou que vai solicitar licença não remunerada do mandato na Câmara dos Deputados.

Ela pretende viver na Europa, onde possui cidadania. O anúncio foi feito poucos dias após sua condenação pelo STF. Zambelli afirmou estar atualmente nos Estados Unidos, onde realiza tratamentos médicos, e que deve seguir para a Itália ainda nesta semana. A deputada planeja morar inicialmente em Roma e, depois, no interior do país.

Ela também declarou que não teme ser presa enquanto estiver na Itália. “Eles vão tentar me prender na Itália, mas eu não temo, porque sou cidadã italiana e lá eu sou intocavel, a não ser que a justiça italiana me prenda. Se eu tenho passaporte italiano, eles podem colocar a Interpol atrás de mim, mas não me tiram da Itália. Não há o que possam fazer para me extraditar de um país que eu sou cidadã”, afirmou em entrevista à CNN Brasil.

De acordo com a denúncia, Zambelli orientou o hacker Walter Delgatti Neto a invadir sistemas para inserir documentos falsos, entre eles um mandado de prisão contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ambos foram condenados e multados em aproximadamente R$2 milhões.