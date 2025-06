Condenado, Leo Lins é réu em outra ação sobre piada; saiba mais

A condenação de Leo Lins a 8 anos de prisão após as “piadas” feitas em seu stand-up de comédia reacendeu as discussões sobre as fronteiras que separam humor e preconceito. O caso em questão, envolvendo o comediante, não foi o único a parar na Justiça. A coluna Fábia Oliveira descobriu que o famoso também é réu em outra ação, onde uma indenização de R$ 20 mil é solicitada.

O que aconteceu?

José Angelo Lopes decidiu processar Leo Lins em fevereiro deste ano. O caso surgiu após um vídeo feito pelo comediante em 2024 em que sua imagem foi utilizada sem autorização.

De acordo com os documentos ao qual a coluna teve acesso, com exclusividade, José trabalha como agente de trânsito na cidade de Cotia, na grande São Paulo. O humorista levou o stand-up “Peste Branca” ao local e produziu um vídeo com a imagem do autor para associá-lo à ideia de Cotia como uma “cidade arrecadadora de multas”.

O agente de trânsito destacou, logo na primeira página da ação, que Leo Lins é “acostumado a proferir ofensas às pessoas para comercialização do seu trabalho”. José disse ainda que, apesar de ser funcionário público e estar em horário de trabalho na imagem empregada, tal fato não autorizaria sua exposição em vídeo comercial.

José Angelo afirmou, também, que sua imagem foi exibida para prejudicar a imagem da cidade e a sua própria, á que Leo Lins teria buscado fazer piada com a cidade de Cotia e com seu trânsito.

Prejuízo

Na ação, o agente de trânsito contou que a imagem passou a viralizar na internet, trazendo uma enxurrada de chacotas. Nesse sentido, José teria ficado conhecido como o agente que mais multa e não sabe pôr ordem no trânsito, colocando em questionamento sua competência profissional.

José chamou atenção para o prejuízo sentido em seu ambiente de trabalho e junto ao convívio com colegas. Ele ressaltou, ainda, o histórico judicial conturbado de Leo Lins, principalmente no que diz respeito à piadas vexatórias e desrespeitosas.

Pedidos à Justiça

À Justiça, o agente pediu uma indenização de R$ 20 mil por danos morais. Além disso, solicitou a retirada imediata de sua imagem e da veiculação do conteúdo indevido.

Uma audiência foi marcada para agosto deste ano, ainda em caráter conciliatório.

Leo Lins ainda não foi citado no processo.