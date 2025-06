Conexão e autenticidade são os pilares da influência digital

“Inovação e tecnologia não podem estar em uma bolha. São assuntos que devem ser democráticos.” Foi assim que Marcus Rossi, CEO da Gramado Summit, deu início à maior edição do evento que movimenta milhares de empreendedores rumo a Gramado, no Rio Grande do Sul. O encontro começou nesta quarta-feira (4/6) e segue até sexta-feira (6/6).

Ainda durante a abertura da Gramado Summit, Marcus ressaltou que a conferência promove o debate sobre democratização no universo de inovação e tecnologia: “Esse debate tem que ser democrático, de acesso a todos. Em um país onde 90% da economia é representada por microempreendedores, o tema não pode estar numa bolha”.

Com oito anos de história, a Gramado Summit se consolidou como o maior evento de inovação da América Latina. Nesta edição, o evento deve reunir 20 mil pessoas, conectando startups, grandes empresas, investidores e entusiastas do ecossistema empreendedor em um ambiente voltado à troca de ideias, à geração de negócios e à inovação.

Quando o conteúdo vira conexão real

E, quando conexão e tecnologia se encontram, tudo vira conteúdo. Esse foi assunto do painel com as influenciadoras Mônica Salgado e Lauren Pfeiff, no palco principal da Gramado Summit. A conversa foi mediada por Alexandra Zanela, diretora de relacionamento e conteúdo da Padrinho Conteúdo.

Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Mônica abordou a relação entre os criadores de conteúdo e o público digital. Logo no início, ela reforçou que as coisas mudam muito rápido, mas que agora é, sim, o melhor momento para se tornar um influenciador. “Hoje, cada um é a sua própria mídia e conta com um ecossistema que sustenta o tanto que gera de dinheiro e negócios”, reforçou.

Lauren concordou e disse que hoje a criação de conteúdo abre inúmeras portas e oportunidades. Segundo ela, no último ano, surgiram novos formatos e facilitadores para se tornar um influenciador – e que ainda é possível agregar em todos.

Em outro momento da conversa, as influenciadoras também apontaram a criação de comunidades como fator essencial para se conectar com o público. Mônica explicou que uma comunidade é conquistada ao longo do tempo, sem deixar de lado a autenticidade e autoridade de conteúdo.

“A formação de comunidade começa com o posicionamento. Se você não revela quem é, dificilmente vai ser possível gerar uma conexão real.” Lauren Pfeiff

E foi justamente assim que Lauren cresceu nas redes sociais. Ela relembrou o início, quando ainda era bancária. “Eu acho isso muito importante. Eu não teria uma comunidade se lá atrás eu não tivesse me posicionado contando as minhas vivências”, disse a influenciadora.

Como construir marcas que sobrevivem ao tempo

Depois, também no palco principal, a criadora de conteúdo Beatriz Guarezi deu uma verdadeira aula sobre branding – tema no qual é especialista. E quem acompanhou a palestra agora sabe o grande segredo para criar marcas que sobrevivem ao tempo, mesmo com as diferentes propostas que surgem ao longo dos anos: consistência e novidade.

Para isso, é preciso tempo. Segundo Beatriz, é apenas com o passar dos anos que as marcas alcançam consistência e se tornam reconhecíveis. Nesse contexto, as marcas criam identidade que geram lembranças no público. Além disso, a sensação nostálgica ainda leva as pessoas a um estado de conforto e resulta em significado.

“Quando se fala sobre durar, o segredo está em algum lugar entre a consistência e a novidade. Sem abrir mão nem de um e nem de outro”, disse.

Beatriz ainda citou algumas ferramentas para garantir que a marca ultrapasse gerações: “No processo de construção de marca, tudo comunica. Por isso, ser consistente não é ser repetitivo, é ser memorável”.

Para finalizar, a especialista em branding ainda comentou os rebrandings – um gerenciamento de identidade feito pelas marcas. Para ela, nem todos os assuntos cabem para todas as marcas.

“É preciso saber o quanto mudar, o que mudar e o que preservar”. Beatriz Guarez, especialista em branding

Até sexta-feira (6/6), a Gramado Summit receberá mais de 300 palestrantes. Neste primeiro dia de evento passaram pelo palco principal nomes como Luiza Helena Trajano (presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza), Fábio Faccio (CEO das Lojas Renner), André Fatala (vice-presidente das plataformas Magazine Luiza e Luciano Potter (jornalista e comunicador), além de outras personalidades.

