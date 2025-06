Confira como foi o primeiro treino de Ancelotti pela Seleção

Carlo Ancelotti comandou o primeiro treino pela Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (2/6). O time se apresentou para realizar o treinamento no Centro de Treinamento Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo. A equipe se prepara para o confronto contra o Equador, nesta quinta-feira (5/6).

Casemiro participou do treino

Ancelotti encontrou os jogadores no hotel em SP, no último domingo (1/6)

O treinador italiano se reuniu pela primeira vez com os convocados na noite de domingo (1º/6). O encontro aconteceu após a ida de Ancelotti à Neo Química Arena, para acompanhar a partida entre Corinthians x Vitória, pelo Brasileirão.

Na manhã desta segunda, o time se apresentou para o primeiro treino no CT do Corinthians. Ao chegar no campo, o treinador ficou surpreso com a quantidade de credenciados para acompanhar a Seleção. A estimativa é que 600 pessoas estavam no centro de treinamento. Ancelotti definiu que os espectadores e a imprensa estariam permitidos de assistir somente os 15 primeiros minutos.

Oito jogadores não participaram deste primeiro treinamento, sendo que três sequer chegaram ao Brasil. Léo Ortiz, Alex Sandro, Danilo, Gerson e Estêvão estavam no CT, porém, por terem entrado em campo no dia anterior pelo Campeonato Brasileiro, ficaram na parte interna realizando atividades regenerativas.

Marquinhos e Beraldo foram campeões da Champions League no sábado (31/5), pelo PSG, e ainda não se reuniram aos demais. Assim como Carlos Augusto, que também disputou a final, mas do outro lado do campo, pela Inter de Milão.

A Seleção Brasileira realiza mais um treino, nesta terça-feira (3/6), antes de embarcar para Guayaquil, no Equador, para enfrentar os equatorianos pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A estreia de Ancelotti pela Amarelinha será na quinta, às 20h.

O Brasil, que está em quarto lugar na tabela de classificação, também irá enfrentar o Paraguai durante esta data FIFA. A partida será disputada na Néo Química Arena, em São Paulo, no próximo dia 10.