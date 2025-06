Confira quais jogadores do Brasileirão 2025 já foram campeões do Mundial da FIFA

O futebol brasileiro será representado por quatro clubes na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no novo formato, que começa no próximo dia 14 de junho, nos Estados Unidos. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras estarão entre os 32 participantes que disputarão o título até 13 de julho. Em meio à expectativa pela competição, alguns atletas que atuam na Série A do Campeonato Brasileiro já sabem o que é vencer um Mundial de Clubes.

Cinco jogadores presentes em elencos da elite nacional em 2025 carregam no currículo o título mais importante do futebol intercontinental entre clubes. A maioria conquistaram o troféu por grandes potências europeias. Apenas um deles conseguiu o feito por um time brasileiro.

Do trio lendário que reinou no mundo

Neymar é o nome mais conhecido da lista. Aos 33 anos, o camisa 10 do futebol brasileiro voltou ao país após passagens por Barcelona, PSG e Al-Hilal. Em 2015, pelo clube catalão, foi protagonista da equipe de Luiz Henrique na conquista do Mundial. Ele deu show ao lado de Messi e Suárez na partida contra o River Plate, sacramentando aquele time histórico que venceu todos os títulos disputados.

A experiência que conquistou o mundo pelo Chelsea

Outra figura emblemática que estará em campo na busca por mais um título é Thiago Silva. O zagueiro de 40 anos retornou ao Fluminense nesta temporada e será peça-chave do Tricolor na Copa de Clubes. Em 2021, ele venceu o Mundial defendendo o Chelsea, clube inglês que superou o Palmeiras na final. As projeções para o torneio é de que o zagueiro pode apontar os caminhos para o clube nos Estados Unidos.

O lateral que caiu no lugar certo, na hora certa

Pelo Flamengo, Danilo representa mais um nome com experiência mundialista. O lateral, que atuou no Real Madrid entre 2015 e 2017, esteve no elenco campeão do torneio de 2016. Ele conseguiu conquistar tudo nessa temporada, incluindo o Mundial de 2016. Apesar de não ser titular da equipe vencedora comandada por Zidane, com poucas participações, ele fez parte do grupo, portanto, levou a medalha pra casa. Só faltou sair na foto. Quem sabe esse ano não sai.

O herói de 2012

Dentre os cinco nomes, Cássio tem uma marca singular: é o único que venceu um Mundial de Clubes por um time brasileiro. Ídolo do Corinthians, o goleiro foi decisivo em 2012 na campanha do título diante do Chelsea. Em 2025, ele veste a camisa do Cruzeiro, clube que não participa do torneio deste ano, mas que briga na parte de cima da tabela do Brasileirão.

O maestro que chegou ao topo longe de casa

Por fim, o meio-campista Jorginho está prestes a reforçar essa lista. Com chegada prevista ao Flamengo. ele assinará contrato de três anos com o clube. Em 2021, também pelo Chelsea, venceu o Mundial ao lado de Thiago Silva, e foi peça fundamental da campanha do time londrino naquela temporada, sendo considerado por muitos o auge de sua performance como jogador profissional.