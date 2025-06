Confira quais são os vetos presidenciais derrubados pelo Congresso

O Congresso Nacional analisou em sessão conjunta, nesta terça-feira (17/6), uma série de vetos presidenciais acumulados desde 2022. Deputados federais e senadores têm por prerrogativa a decisão de manter ou revogar vetos aplicados pelo chefe do Executivo em leis sancionadas.

No pacote estão dispositivo que pode aumentar a conta de luz, o aumento do fundo partidário e a restituição da pensão vitalícia para crianças vítimas do vírus Zika.

Um dos vetos que foram derrubados está o que permitiria a cobrança dos novos impostos sobre o consumo em fundos de investimento. O veto foi acordado juntamente com a bancada do agronegócio.

Vetos derrubados

65/22 (dispositivos 1 e 2): bionsumos e autocontrole agropecuário. Veto de Bolsonaro (é o único do governo anterior no conjunto), que dispensava registro para produção de bioinsumos. O governo federal vetou dispositivo argumentando que contrariava o interesse público, mas o Parlamento retomou a regra.

46/23 (dispositivos 11, 12 e 14): licitações e Contratos Administrativos. Derrubados vetos que tratam de disputa fechada e regras administrativas.

47/23 (dispositivos 10 a 15): flexibilização de registro de agrotóxicos. Congresso restabelece taxa e uso de recursos para inovação sanitária.

13/24: pesquisa com seres humanos. A norma garante direitos para os participantes voluntários dos estudos e os deveres para o pesquisador, o patrocinador e as entidades envolvidas.

16/24 (dispositivo 3): incentivos à importação de autopeças e postos com GNL. Restaurado incentivo a postos com GNL e importação de peças.

19/24: prazo máximo de licenciamento ambiental relativo a atividades espaciais. Congresso impõe prazo máximo para autorizações ambientais.

38/24: dispensa da Reavaliação periódica dos beneficiários do BPC e dos segurados do RGPS. Projeto que dispensa reavaliação do BPC é totalmente restaurado.

47/24 (dispositivos 1, 3, 4, 6, 33, 34, 45 e 46): PLDO 2025. O dispositivo previa dar ganho real para o fundo, a partir do reajuste pela inflação desde 2016. O impacto deve ser de R$ 164,8 milhões.

2/25: indenização e pensão para vítimas do Zika vírus. Projeto garante pensão e indenização após derrubada de veto.

3/25 (dispositivos 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21 e 24): Marco Regulatório de Energia “Offshore”. Restaurados trechos que podem impactar tarifa de luz em R$ 197 bilhões.

7/25 (dispositivos 1 e 2): regulamentação da reforma tributária. Senadores e deputados devolveram os fundos de investimentos privados e fundos patrimoniais à lista de não-contribuintes dos novos impostos sobre o consumo — o IBS e a CBS —, instituídos na reforma tributária (Lei Complementar 214).

8/25 (dispositivos 1 e 3): Programa de Aceleração da Transição Energética (Paten). Paten volta a valer após rejeição de vetos.

Em conversa com jornalistas, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), Líder do governo Lula no Congresso, afirmou que essa primeira sessão de votos foi vitoriosa para o governo. “Nós tivemos 236 itens de vetos. Na prática são 236 vetos que foram mantidos e somente 36 vetos que foram derrubados em acordo com o governo”, disse.

A bancada ruralista conseguiu derrubar outro veto, desta vez do governo Bolsonaro, que isentava o registro para a produção de bioinsumos. O governo havia justificado o veto alegando contrariedade ao interesse público, mas os parlamentares restabeleceram a regra original.

Outra derrubada de veto resultou em um aumento de R$ 164,8 milhões no Fundo Partidário, verba pública destinada à manutenção dos partidos políticos. O dispositivo, inicialmente aprovado pelo governo mas vetado pelo Congresso, previa correção real do fundo com base na inflação acumulada desde 2016.

Além dos vetos derrubados, outros foram adiados ou mantidos.

Leia também

Veja abaixo quais foram os vetos adiados e mantidos pelo Congresso:

Vetos adiados

O acordo entre lideranças de oposição e governistas fechou o adiamento da apreciação dos seguintes vetos:

30/22: despacho gratuito de bagagens;

9/23: Áreas de Reserva Legal;

14/23: Lei Geral do Esporte;

18/23: Programa Minha Casa, Minha Vida;

46/23 (dispositivos 1, 2, 3 e 6): licitações e contratos administrativos;

10/24: incentivo fiscal aos jogos eletrônicos brasileiros independentes;

12/24: prazo de avaliação, pelo TCU, do incentivo fiscal para troca de máquinas;

14/24 (dispositivos 4 e 5): acumulação de cargos e mandato da ANM;

17/24: descaracterização da Política Nacional de Assistência Estudantil;

18/24: processo seletivo para Ensino Superior;

22/24: regime escolar especial para alunos impossibilitados de ir à escola;

23/24: Isenção de IPI em móveis e eletrodoméstico para vítimas de desastres;

24/24: Uso do vale-cultura para atividades esportivas;

25/24: Prorrogação de financiamentos rurais em municípios em emergência;

26/24: Estatuto da Segurança Privada;

27/24: Incentivos à indústria de semicondutores;

31/24: Regras aplicáveis à VPNI do Senado Federal;

32/24: Regras aplicáveis à VPNI da Câmara dos Deputados;

37/24: Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais;

39/24: Revogações de dispositivos na Lei Pelé;

46/24: Regras para concessão do BPC e do Bolsa Família;

47/24 (dispositivo 2, 5, 7 a 32, 35 a 44, 47 a 164): PLDO 2025;

48/24: Autorização para contingenciamento e bloqueio de emendas parlamentares não impositivas;

50/24: Créditos de Descarbonização;

1/25: Reconhecimento das barracas da Praia do Futuro (CE) como patrimônio cultural;

3/25 (dispositivos 1 a 3, 7 a 17, 22 e 23): Marco regulatório de energia “offshore”;

4/25: Classificação de diabetes tipo 1 como deficiência;

5/25: Programa de Pleno Pagamento de Dívida dos Estados (Propag);

7/25 (dispositivos 3 a 9, 14, 15 e 23): Regulamentação da reforma tributária;

10/25 (dispositivo 1): PLOA 2025;

12/25: Atividades de risco permanente e alterações na proteção de dados.

Vetos mantidos

O acordo prevê a manutenção dos seguintes vetos presidenciais: