Conflitos entre Irã e Israel podem elevar preço dos combustíveis no Acre; entenda

Com os conflitos entre Irã e Israel, e agora envolvendo também os Estados Unidos, o cenário mundial pode sofrer inúmeros prejuízos. O setor de combustíveis deve ser afetado com a elevação do preço do Barril de Petróleo.

No Brasil, a Petrobras já informou as Refinarias que deve ocorrer um reajuste ainda essa semana. Como o Irã detém parte do Petróleo vendido ao mundo, especialistas apontam que o país pode interromper as vendas como forma de retaliação, o que diminuiria a oferta do produto. Essa medida pode impactar nos preços internacionais.

A imprensa mundial divulgou que o parlamento iraniano aprovou, no último domingo, o fechamento do Estreito de Ormuz, região marítima que passa cerca de 20% do petróleo global.

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Acre (Sindepac) demonstra preocupação com essa realidade do momento. De acordo com o presidente, Delano Lima, as informações são de que os preços devem sofrer reajustes recorrentes ainda esse mês.

“Não há como prever valores, mas as notícias que temos não são animadoras. Os possíveis reajustes devem até anular a última redução que foi realizada”, lamentou o presidente.