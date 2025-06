Confusão envolvendo mulheres termina com agressões e expulsão em bar de Rio Branco; VÍDEO

Uma confusão envolvendo um grupo de mulheres no Bar da Piscina, localizado na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), terminou em agressões e expulsão na noite de sábado (8), em Rio Branco. A situação foi registrada por uma testemunha e viralizou nas redes sociais.

Segundo relatos de frequentadores, o tumulto começou após uma das mulheres do grupo derrubar uma cadeira propositalmente no interior do bar. Um segurança recolheu o objeto, mas a cena se repetiu, o que teria sido interpretado como uma provocação. Após advertências para que o grupo deixasse o local, as mulheres se recusaram a sair, o que levou os seguranças a retirá-las à força.

Já no estacionamento, o vídeo mostra uma das envolvidas, vestida com uma camisa azul, partindo para cima de uma segurança. A profissional reagiu com tapas, empurrões e até com o uso de um cassetete. A briga chamou a atenção de outros clientes, que tentaram intervir e conter a confusão.

Apesar da violência registrada, a Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência. A mulher envolvida nas agressões foi retirada do local por terceiros após a briga.